Além de Rebeca Abravanel, confira as famosas que passaram o Natal grávidas em 2023

Rebeca Abravanel chamou a atenção da web com cliques de seu barrigão de grávida ao lado do marido, Alexandre Pato, durante o Natal de 2023. A apresentadora, porém, não é a única celebridade que passou a data especial neste ano à espera do nascimento de seu herdeiro. Além de Rebeca Abravanel, confira as famosas que passaram este Natal grávidas.

Fernanda Paes Leme, que anunciou a gravidez com Victor Sampaio em outubro deste ano, aproveitou a gestação durante o Natal para exibir o barrigão em cliques e desejar boas festas para seus seguidores nas redes sociais. "Nosso jeitinho de desejar Feliz Natal é diferente", compartilhou ao publicar os registros natalinos em um dia de piscina com o noivo e sua cachorra, Tina.

Leticia Cazarré também celebrou a data à espera de um novo herdeiro para a família, ao lado de Juliano Cazarré. Mãe de Vicente (13), Inácio (11), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1), ela está em sua sexta gestação e falou sobre o momento de celebração durante o Natal. “Está todo mundo entrando no clima. A gente fez essa sessão de fotos, um momento para reunir todo mundo, eles viram mesa posta, comeram docinhos, rabanada. Esse ano a gente adiantou o Natal com a CARAS, foi muito legal”, contou a esposa de Juliano Cazarré, que foi capa da CARAS desta semana junto com a família.

