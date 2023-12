Sandy e Lucas Lima protagonizaram separação mais inesperada de 2023, para leitores; relembre

Leitores da CARAS Brasil elegem término do casamento de Sandy e Lucas Lima como a separação mais inesperada de 2023; relembre o que aconteceu

Os leitores da CARAS Brasil elegeram o fim da relação de Sandy e Lucas Lima como a separação mais inesperada do ano de 2023. O ex-casal teve 82% dos votos na enquete, seguidos por Susana Werner e Julio Cesar, com 7,8% dos votos, e Sabrina Sato e Duda Nagle, com 7%.

Sandy e Lucas Lima anunciaram o término da relação no dia 25 de setembro —mesmo dia em que Gustavo Mioto e Ana Castela se separaram e Paula Fernandes informou o fim de relacionamento com o empresário Rony Cecconello.

O anúncio do fim da relação de 24 anos foi feita através das redes sociais. Em seu perfil do Instagram, o violinista compartilhou um texto comunicando os fãs sobre a decisão. "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita."

Na mesma semana, o ex-casal causou alvoroço nas redes sociais com a exibição de sua participação no Altas Horas. Os dois já estavam separados durante a gravação do programa, e emocionaram os fãs ao fazer o dueto da canção Areia.

Desde o início, os dois deixaram claro que continuam com uma boa relação, tendo sido visto juntos em diversas ocasiões e trocando mensagens de carinho nas redes sociais. Em 20 de novembro, Sandy precisou usar seu perfil do Instagram para desmentir rumores de que os dois teriam reatado.

"Tudo o que saiu sobre a gente desde que postamos isso, e que não foi dito por nós, da nossa boca, é absoluta e completa mentira", escreveu a artista. "Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos para a nossa família."

No início de dezembro, o ex-casal voltou a dividir o palco em uma das apresentações de Sandy. Na ocasião, ela mandou um recado sobre a amizade dos dois. "Eu só digo uma coisa: não quero polêmicas. Se acostumem."

CONFIRA OS DEMAIS RESULTADOS DA ENQUETE:

Qual foi a separação mais inesperada de 2023? Sandy e Lucas Lima

Luísa Sonza e Chico Moedas

Lexa e MC Guimê

Sabrina Sato e Duda Nagle

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Bela Gil e João Paulo Demasi

Fábio Porchat e Nataly Mega

Susana Werner e Julio César

RELEMBRE O ANÚNCIO DO TÉRMINO DE SANDY E LUCAS LIMA: