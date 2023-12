Sandy e Lucas Lima foram ao cinema juntos antes de dividirem palco; relembre

Sandy convidou o ex-marido, Lucas Lima, para subir ao palco durante uma apresentação realizada em São Paulo, neste sábado, 2

Sandy (40) e Lucas Lima (41) deram um show de maturidade ao dividirem o palco em uma apresentação feita em São Paulo neste sábado, 2. No entanto, esta não é a primeira vez que eles são vistos juntos desde o divórcio, em setembro, e já foram até ao cinema; relembre.

No início de novembro, Sandy e Lucas Lima foram vistos juntos em uma sessão de cinema em São Paulo . Ao lado de Xororó (66) e Noely (63), a família foi prestigiar o músico que dublou um personagem no filme As Marvels.

"Mãe eu tô na Marvel! Hoje a gente foi de excursão assistir a The Marvels, onde eu dublei um personagem! Prazer, Príncipe Yan! Socorro, que alegria! Assistam ao dublado para ouvir eu! Valeu @chatopoca e @fabioazededo pela honra e alegria!", escreveu ele, na época.

Nos comentários, Sandy parabenizou o ex-marido. "Foi demais! Você merece muito essa alegria", escreveu, na publicação. Além desse episódio, eles foram vistos juntos durante a turnê da cantora pela Europa e depois desembarcando do voo, onde Lucas seguiu para a casa que morava com a ex-mulher.

Na noite deste sábado, o músico subiu ao palco para cantar as canções Areia e Me Espera, músicas que o casal compôs junto durante o relacionamento. Assim que convidou o ex-marido para subir ao palco, Sandy mandou um recado.

Foto: Reprodução/Instagram

"Eu só digo uma coisa: não quero polêmicas. Se acostumem", declarou. Recentemente, Sandy usou seu perfil do Instagram para desmentir rumores de que teria reatado o casamento com o violinista. "Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso - e que não foi dito por nós, da nossa boca é absoluta e completa mentira."

