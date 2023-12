Sandy dá show de maturidade ao receber Lucas Lima no palco: ‘Se acostumem’

Solteira, Sandy convida o ex-marido Lucas Lima a subir ao palco durante show em São Paulo e manda recado certeiro após o divórcio

Desde que anunciaram a separação, Sandy e Lucas Lima adotaram uma postura madura e fazem questão de mostrar que mantêm a amizade acima de tudo. No último sábado, 02, a cantora demonstrou sua maturidade mais uma vez ao receber o ex-marido em seu palco durante um show no espaço Vibra em São Paulo.

Sandy emocionou o público ao convidar o ex-esposo para performar algumas das canções que compuseram juntos durante o relacionamento, ‘Areia' e ‘Me espera’. Assim que chamou o músico, a cantora fez questão de mandar um recado certeiro: “Eu só digo uma coisa: não quero polêmicas. Se acostumem”, ela declarou para evitar rumores sobre a presença de Lucas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy Sul (@sandy_sul)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ambos exibem uma boa relação durante suas apresentações. Logo após anunciarem o término nas redes sociais, o músico acompanhou sua ex-mulher em sua turnê pela Europa. Durante esse período, eles subiram juntos ao palco diversas vezes, reafirmando suas parcerias musicais e a amizade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy Oficial PE (@sandyoficialpe)

Além disso, o ex-casal também mantém uma boa relação em prol do filho, Théo, que tem nove anos: “A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento”, eles declararam quando anunciaram a separação em setembro deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Sandy e Lucas Lima enfrentaram boatos recentes:

Sandy e Lucas Lima se pronunciaram nas redes sociais sobre os rumores de que estariam prestes a reatar o casamento poucos meses após anunciarem a separação. Eles revelaram o fim do casamento de 15 anos em setembro de 2023 e, em meados de novembro, um colunista levantou boatos de que eles teriam desistido do divórcio.

"Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos para nossa família. Não existem ‘fontes próximas’; isso é recurso barato para ‘eu posso inventar qualquer coisa' ", o ex-casal declarou.

Vale mencionar também que após a separação, o casal mantém os compromissos profissionais juntos, mas seguem suas agendas individuais. Lucas participa das apresentações do grupo Família Lima, enquanto Sandy está focada nos shows de sua turnê e nos eventos para a divulgação de seu mais novo filme, ‘Evidências do Amor’.

Ao lado do humorista Fábio Porchat, a cantora protagoniza a história sobre um rapaz que volta no tempo toda vez que escuta a música Evidências, que é um sucesso da dupla Chitãozinho e Xororó. Inclusive, a estrela caprichou na escolha do seu look para marcar presença na CCXP, em São Paulo, e divulgar seu filme neste final de semana.