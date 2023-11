Sandy e Lucas Lima rompem o silêncio: ‘Não são inofensivos’

Após novos boatos sobre a vida pessoal deles, Sandy e Lucas Lima fazem novo pronunciamento em conjunto sobre a separação

A cantora Sandy e o cantor e músico Lucas Lima se pronunciaram nas redes sociais sobre os rumores de que poderiam reatar o casamento poucos meses após anunciarem a separação. Eles revelaram o fim do casamento de 15 anos em setembro de 2023 e, agora, um colunista levantou boatos de que eles teriam desistido do divórcio. Com a repercussão do assunto, os dois se pronunciaram no início da noite desta segunda-feira, 20.

Por meio dos stories do Instagram, Sandy e Lucas compartilharam o mesmo texto negando todos os rumores que surgiram sobre a vida pessoal deles desde que anunciaram a separação e pedindo respeito e privacidade.

"Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso [o post sobre a separação] - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos para nossa família. Não existem ‘fontes próximas’; isso é recurso barato para ‘eu posso inventar qualquer coisa’. Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor”, escreveram.

Por onde andam Sandy e Lucas Lima?

Atualmente, Sandy segue a sua carreira solo normalmente. Ela cumpre a sua agenda de shows da atual turnê em várias cidades brasileiras e segue com sua vida pessoal resguardada. Ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, e a aparição mais recente dela foi no último final de semana.

A cantora marcou presença na festa de Halloween fora de época do seu irmão, Junior, e da cunhada, Monica Benini. Os dois reuniram vários amigos e familiares no sítio deles no interior e Sandy marcou presença, com direito a fantasia no estilo gótico.

Por sua vez, Lucas Lima segue sua agenda repleta de compromissos. Ele está envolvido em projetos publicitários e também nos shows da Família Lima, que é o grupo que tem com seus irmãos e o primo. No último final de semana, eles estavam no sul do Brasil para shows na região. Recentemente, ele foi visto em uma casa diferente da que morava com Sandy, levantando os rumores de que já teria se mudado.

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.