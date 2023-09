Separados, Sandy e Lucas Lima se encontram no palco do Altas Horas

Sandy e Lucas Lima marcam presença em gravação do programa Altas Horas apenas 24 horas após anunciarem o fim do casamento

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima surpreenderam os fãs ao aparecerem juntos apenas 24 horas após anunciarem a separação. O encontro deles aconteceu no palco do programa Altas Horas, da Globo, que foi gravado nesta terça-feira, 26, nos estúdios da emissora em São Paulo.

A gravação também contou com a presença dos outros integrantes da Família Lima, do grupo Roupa Nova e dos cantores Vitor Kley e Thiaguinho. De acordo com fãs que estavam na gravação, o ex-casal falou sobre a separação no palco e informaram que o término aconteceu há cerca de um mês.

A previsão é que o programa seja exibido no próximo sábado, 30. Por enquanto, as imagens da gravação não foram divulgadas pela emissora de TV.

Esta foi a primeira aparição deles em público depois de anunciarem a separação. A notícia do divórcio foi dada aos fãs na tarde de segunda-feira, 25, por meio de um post nas redes sociais de ambos. No texto, eles informaram que não são mais um casal, mas que seguem amigos e pediram respeito durante este momento delicado.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

Jornal diz que Lucas Lima teria pedido a separação

Nesta terça-feira, 26, o Jornal Extra trouxe uma reportagem com supostas novas informações sobre o término. De acordo com o jornal, a decisão de se separar teria partido de Lucas. Uma fonte do Extra teria dito que o relacionamento esfriou nos últimos tempos e a união do casal se transformou em amizade.

No entanto, vale destacar que Sandy e Lucas são discretos com suas vidas pessoais e não comentam sobre detalhes do relacionamento deles. O único pronunciamento deles foi feito por meio do post anunciando a separação, no qual pediram respeito para lidar com a nova fase na vida deles de forma discreta.