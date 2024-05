Conheça Rafael Saraiva, o Guilherme da novela No Rancho Fundo

Rafael Saraiva conta como é fazer parte do elenco da novela No Rancho Fundo e a importância de sua experiência no projeto Porta dos Fundos

Rafael Saraiva, de 23 anos, está no elenco de 'No Rancho Fundo', sua primeira novela. Conhecido pelo público por ser um dos integrantes do 'Porta dos Fundos', ele foi convidado para interpretar Guilherme Tell na trama das seis da TV Globo.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o ator falou sobre o convite que recebeu e a preparação para o seu personagem, que é um poeta, sonhador e idealista, que vive com a cabeça nas nuvens, além disso, é apaixonado por Caridade (Clara Moneke).

"Uma novela é um canhão de comunicação. Além de alegria, senti o peso de uma responsabilidade grande", disse ele, dando detalhes sobre a preparação para interpretar Guilherme. "Li algumas referências passadas pelos diretores. Assisti outras. Mas gosto mesmo é de viver o processo com os outros, com conversas sobre o personagem, as relações. Acredito que na hora de gravar é que a magia acontece", ressaltou o artista, revelando que acredita ser romântico como seu personagem.

O ator ainda falou sobre fazer parte de um elenco recheado de estrelas. A novela da Globo conta com grandes nomes da teledramaturgia como, Andréa Beltrão, Alexandre Nero, Debora Bloch, Welder Rodrigues, José Loreto, e muitos outros. "É um privilégio. Se eu fosse escalar uma novela, escalaria exatamente esse elenco. Admiro todo mundo. Acho geniais e, ao mesmo tempo, pessoas incríveis", disse ele, destacando sua proximidade com Welber Rodrigues. "Está sendo uma aventura contracenar com ele."

Além disso, Rafael falou sobre contracenar com Clara Moneke, seu par romântico no folhetim. "A Clara é um amor. Uma parceira de cena espetacular e uma pessoa brilhante. Estou curtindo muito a parceria e me divertindo bastante com ela", afirmou.

A carreira

Além de fazer parte do elenco de 'No Rancho Fundo' e do 'Porta dos Fundo', Rafael Saraiva já mostrou todo o seu talento em outras produções. Ele já participou do 'Portugal Show', do Multishow, atuou na série 'A Vida Pela Frente', do Globoplay, nos longas-metragens 'Ciclo', 'Doidas e Santas', 'Desculpe o Transtorno', e no curta-metragem infantil 'Souvernirs de Verão'. Além disso, ele está no elenco do longa 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa', que tem estreia prevista para este ano.

Ele também faz bastante sucesso nas redes sociais, e seus vídeos já ultrapassaram a marca de 60 milhões de visualizações. O ator passou a criar conteúdo durante a pandemia da covid-19, e foi conquistando os fãs. O seu trabalho chamou a atenção, e com isso, ele recebeu o convite para integrar o 'Porta dos Fundos'. Rafa acredita que fazer parte do humorístico foi importante para que ele pudesse adquirir mais experiência em sua careira.

"O Porta Dos Fundos foi quem me trouxe a rotina da vida no audiovisual. Logo, tudo que eu gravo eu uso elementos e coisas que descobri lá", explicou ele, contando que está conciliando a gravação da novela com o humorístico. "Está sendo um privilégio. Estar em dois canhões de comunicação tão grandes é uma honra. Estamos dividindo sem nenhum tipo de problema", garantiu ele, que no próximo ano pretende voltar aos palcos com um monólogo.

Bastidores da novela

Vivendo sua primeira experiência em novelas, Rafael contou qual foi a cena mais legal que já gravou até agora. "Ainda não foi ao ar, mas posso dizer que é uma cena que o Guilherme Tell mostra uma coragem inesperada", revelou.

O artista ainda falou sobre a felicidade de poder assistir à novela, que estreou no mês passado, acompanhado de sua família. "Acho que tudo vai ficar marcado para mim. Uma coisa muito legal que vivi é assistir à novela com a minha família. É uma imagem que vai ficar marcada para mim", garantiu ele, que está animado para saber o que o público está achando de seu personagem. "Estou ansioso para ter esse retorno."