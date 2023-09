Sandy e Lucas Lima: decisão da separação teria partido dele, diz jornal

Jornal Extra revela supostos rumores da separação de Sandy e Lucas Lima após eles anunciarem que o casamento de 15 anos acabou

A notícia do fim do casamento de Sandy e Lucas Lima pegou muita gente de surpresa na última segunda-feira, 25, e os rumores sobre o que aconteceu começaram a circular pela internet. Tanto que, nesta terça-feira, 26, o Jornal Extra trouxe uma reportagem com supostas novas informações sobre o término.

De acordo com o jornal, a decisão de se separar teria partido de Lucas. Uma fonte do Extra teria dito que o relacionamento esfriou nos últimos tempos e a união do casal se transformou em amizade.

No entanto, vale destacar que Sandy e Lucas são discretos com suas vidas pessoais e não comentam sobre detalhes do relacionamento deles. O único pronunciamento deles foi feito por meio do post anunciando a separação, no qual pediram respeito para lidar com a nova fase na vida deles de forma discreta.

Os dois estavam casados há 15 anos e viviam um relacionamento há 24 anos. Juntos, eles tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

As interações mais recentes de Sandy e Lucas Lima nas redes sociais

Discretos com a vida pessoal, Sandy e Lucas Lima davam pequenos detalhes da vida por meio das redes sociais. Nos últimos tempos, essas demonstrações públicas ficaram mais raras. Os dois seguiram curtindo e comentando os posts um do outro no Instagram, mas de forma mais discreta.

Há poucas semanas, eles curtiram uma viagem juntos para a França na companhia do filho, Theo, de 9 anos. Ele compartilhou um vídeo com momentos ao lado de Sandy e do herdeiro em seu feed no Instagram.

Além disso, eles completaram 15 anos de casamento no início de setembro e post de comemoração foi singelo. Ela postou uma foto do casal em um penhasco e disse: “15 anos… Te amo para sempre”. Porém, ele não interagiu com o post.

Horas antes de anunciarem a separação, Sandy postou sobre um show que fez um Goiânia e Lucas deixou um comentário no post. Ele disse: “A melhor do mundo”, e colocou um emoji de coração vermelho. Então, na tarde de segunda-feira, eles anunciaram o divórcio.

Como Sandy e Lucas anunciaram a separação?

A separação de Sandy e Lucas Lima foi anunciada na tarde de segunda-feira, 25 de setembro, por meio de um post compartilhado por eles nas redes sociais. Na mensagem, eles contaram que não são mais um casal e pediram respeito enquanto lidam com a mudança na vida pessoal.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.