Acabou! Sandy e Lucas Lima anunciam o fim do casamento após 15 anos de união

Sandy e Lucas Lima surpreendem com anúncio de separação: ‘Não foi uma decisão fácil’

A cantora Sandy e o cantor e músico Lucas Lima estão separados! Os dois anunciaram o fim do casamento nesta segunda-feira, 25, após 15 anos de união e 24 anos de relacionamento. Eles são pais de um menino, Theo, de 9 anos.

A notícia foi dada aos fãs por meio de um post compartilhado por eles no feed do Instagram com uma foto dos dois trocando olhares.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Então, eles pediram respeito neste momento. "E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", comentou.

Sandy revela motivo para não mostrar o rosto do filho

No podcast Quem Pode, Pod, Sandy contou o motivo para não expor a imagem do filho, Theo. Ela contou que quer preservar a intimidade do filho para ele escolher se quer ser famoso ou não. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.