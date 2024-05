Cabeleireira de Madonna perde a paciência com fã após mensagem inusitada

Cabeleireira da cantora Madonna fica incrédula ao receber uma mensagem inesperada de um fã com um pedido inacreditável

A estilista e cabeleireira Kamilah, que trabalha na equipe da cantora Madonna, ficou incrédula com a ousadia de um fã nas redes sociais. Ela perdeu a paciência e deu uma resposta certeira ao receber uma mensagem pedindo ingressos para a área vim do show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou a mensagem do fã. No recado, o seguidor disse: “Olá Kamilah! Bem-vinda ao Brasil! Por favor, consiga dois acessos à área VIP do show da Madonna em Copacabana. Você pode deixar os convites com o concierge do hotel, em meu nome, e eu irei buscá-los. Eu amo muito Madonna e quero vê-la de perto”.

Então, Kamilah expressou sua reação ao receber a mensagem inacreditável. “Enquanto isso nas minhas DMs: não te conheço, homem! Fazer o quê? E eu posso o quê? Cai fora! Estou no trabalho! Não se deixe enganar pelo meu sorriso”, declarou.

Madonna e sua equipe estão no Rio de Janeiro desde segunda-feira, 29. Ela chegou ao Brasil em um jatinho particular junto com os filhos e foi direto para o hotel de luxo Copacabana Palace, que fica bem na frente do local onde será o show. Por enquanto, ela não saiu do hotel e segue reclusa.

Madonna é fotografada no Rio de Janeiro

A cantora Madonna foi flagrada pelos paparazzi enquanto admirava a vista do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 29. A estrela chegou ao Brasil por volta das 10h em seu jatinho particular e foi direto para sua acomodação.

Os fotógrafos de plantão conseguiram registrar quando ela foi até uma das janelas de sua suíte de luxo para ver a movimentação dos arredores e também o palco que já está sendo montado na areia da praia, bem na frente do hotel.

Madonna chegou ao Brasil junto com a filha Mercy James, que também já foi vista circulando pelo hotel.

A rainha do pop vai se apresentar no próximo sábado, 4, com a turnê The Celebration Tour na praia de Copacabana para uma plateia estimada de 1 milhão de pessoas. O show marcará o encerramento da turnê que celebrou os 40 anos de carreira dela.