Ana Castela e Gustavo Mioto confirmam volta ao se beijarem no palco

Após boatos de que estariam juntos novamente, Ana Castela e Gustavo Mioto confirmam volta ao se beijarem em show; veja o momento

Após boatos de que estariam juntos novamente, Ana Castela e Gustavo Mioto tiraram todas as dúvidas ao se beijarem no palco de um show dele. Confirmando que estão namorando, os cantores levaram os fãs à loucura ao trocarem o carinho na apresentação.

Depois de apareceram de mãos dadas no último domingo, 28, no aniversário do pai do artista, Marcos Mioto, os jovens mostraram que voltaram bastante apaixonados ao se beijarem diante dos fãs. O momento aconteceu quando Ana Castela subiu no palco do show do amado.

Nas últimas semanas, os famosos já tinham sido vistos juntos após o fim do namoro. Recentemente, eles se encontraram em um show da cantora Duda Bertelli, em Londrina, no Paraná. Na ocasião, o registro foi compartilhado nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a boiadeira publicou um clique do então ex-casal nos bastidores da apresentação. Com os rostos bem juntinhos, a artista falou um pouco sobre o que aconteceu: "Gente, encontrei do nada em Londrina". Ao republicar o post em seus stories, Gustavo Mioto ainda brincou com a situação: "Mundo pequeno né gente... Vish, a galera que ia receber do Leo Dias hoje perdeu 50 reais".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

O término de Gustavo Mioto e Ana Castela

Os cantores pegaram os fãs de surpresa em meados de janeiro ao anunciarem o ponto final na relação. Eles estavam juntos desde outubro de 2023, quando reataram a relação após romperem pela primeira vez, em setembro.

Após o término, a equipe do sertanejo afirmou que ele tiraria um período de férias, retornando à rotina no fim do mês de fevereiro. Os dois anunciaram o fim com textos compartilhados em seus Stories do Instagram, explicando o motivo da decisão.

"Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", começou Ana.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Mioto também comentou o fim da relação.

"Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre."