Ficou com medo? Saiba qual foi a reação de Justin Timberlake ao ser preso

Justin Timberlake foi preso na última semana em Nova York após ser flagrado dirigindo embriagado; saiba qual foi a reação do cantor ao ser preso!

O cantor Justin Timberlake foi preso em Nova York após ter sido flagrado dirigindo embriagado na madrugada da última terça-feira, 18. E parece que a prisão do artista não foi tão tranquila. Segundo a revista People, fontes próximas dele revelaram que ele estava desesperado no momento em que foi pego pela polícia.

O informante disse que os agentes locais pararam Timberlake a caminho de casa, sem conseguir permanecer com o carro em linha reta. Os policiais pegaram o cantor com 'olhos vermelhos vidrados' e 'forte odor de bebida alcoólica'.

O site Insider também afirmou que o cantor estava bem assustado e ansioso com a prisão. "Ele estava pirando e ficou acordado a noite toda enquanto estava sob custódia. Ele estava insistindo que só tomou uma bebida e que não foi uma noite de farra", disse a fonte.

Justin Timberlake ficou sob a custódia da polícia por algumas horas, até ser liberado após ser ouvido em uma audiência. O cantor não se pronunciou publicamente sobre a prisão.

Jessica Biel ficou zangada com prisão de Justin Timberlake

A prisão de Justin Timberlake teria deixado sua esposa, Jessica Biel, bastante aborrecida. De acordo com fontes do Daily Mail, a atriz ficou zangada porque as filmagens de seu novo projeto foram ofuscadas com a notícia sobre o cantor. Além disso, segundo uma fonte do Entertainment Tonight, o artista também está arrependido pela situação.

"Essa situação o afetou, mas ele está tentando ver isso como uma forma de se recompor. Ele está fazendo o possível para dar um exemplo positivo para si mesmo, à sua esposa, Jessica Biel, sua família e fãs, e continuará tentando aprender e evoluir. Ele está levando isso a sério e reconhece como isso pode impactar a dinâmica de sua família como um marido e pai, além de dar mau exemplo a seus fãs", disse o informante.