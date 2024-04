Voltaram? Ana Castela e Gustavo Mioto surgem de mãos dadas em aniversário

Três meses após o fim do namoro, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto foram vistos em clima de romance na noite de domingo, 28

Ao que tudo indica, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntinhos novamente! Na noite do último domingo, 28, os dois foram fotografados em clima de romance no aniversário de 50 anos do pai do artista, Marcos Mioto, celebrado em um bar em São Paulo.

Esbanjando alegria e simpatia, Ana Castela e Gustavo Mioto posaram sorridentes para os paparazzis e surgiram até de mãos dadas, dando indícios de que uma possível reconciliação realmente vem aí. Eles anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano, três meses após reatarem.

Mais cedo, o cantor sertanejo usou as redes sociais para celebrar a data especial e parabenizou o pai. "Aniversário do Tony Stark hoje! Te amo e todos os dias aprendo contigo, pai. Obrigado por ser minha dupla nessa vida doida, e me ajudar a acreditar em nós mais que tudo mundo!!! 50ão do Miotão…", declarou Gustavo na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Mioto (@gustavomioto)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os famosos são vistos juntos após o fim do namoro. Recentemente, Ana Castela e Gustavo Mioto se encontraram em um show da cantora Duda Bertelli, em Londrina, no Paraná. Na ocasião, o registro foi compartilhado nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a boiadeira publicou um clique do então ex-casal nos bastidores da apresentação. Com os rostos bem juntinhos, a artista falou um pouco sobre o que aconteceu: "Gente, encontrei do nada em Londrina".

Ao republicar o post em seus stories, Gustavo Mioto ainda brincou com a situação: "Mundo pequeno né gente... Vish, a galera que ia receber do Leo Dias hoje perdeu 50 reais", disse o sertanejo.

Confira os registros de Ana Castela e Gustavo Mioto:

Ana Castela brinca com cantada de fã em show

No último dia 20, Ana Castela recebeu uma cantada durante seu show no Ribeirão Rodeo Music, segunda etapa do 'Circuito Sertanejo', e não teve papas na língua na hora de responder! Enquanto apresentava a canção Boiadeira, a diva do sertanejo decidiu interagir com os fãs e acabou lendo um cartaz ousado na plateia.

"Você é velho! Sai fora, moço! Eu gosto é de novinho", brincou, arrancando risadas do público com sua resposta. Com 20 anos de idade, a cantora esclareceu o que seria um "novinho" na sua perspectiva. "26 anos, 27", revelou. O que muitos fãs notaram é que, curiosamente, 27 anos é a idade do ex-namorado de Ana Castela, o também cantor sertanejo, Gustavo Mioto.