Jorge, da dupla com Mateus, interrompe show após atitude inesperada de fã

O cantor Jorge, da dupla sertaneja com Mateus, pausou a apresentação em Minas Gerais e 'deu bronca' em um fã na plateia; entenda!

O cantor Jorge, da dupla sertaneja com Mateus, passou por uma situação inusitada durante uma apresentação no Lavras Rodeo Festival, em Minas Gerais. O artista precisou interromper o show após um fã arremessar um celular no palco em direção a ele.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que Jorge desaprovou a atitude do homem. Apesar da bronca, o músico fez um acordo com o fã e prometeu tirar uma foto assim que o evento acabasse.

"É para foto? Depois eu faço com você, mas nunca mais você vai jogar nada no palco. Promete pra mim? Isso aqui machuca a gente. Imagina chegar lá em casa com um galo na cabeça e [os filhos] perguntarem 'o que foi, papai?', e eu [dizer] 'o rapaz que jogou telefone na minha cabeça. Faz isso não", disse Jorge.

E completou: "Depois eu faço [a foto] pra você", garantiu a dupla de Mateus, retomando a apresentação no palco. Nos comentários da publicação no perfil 'Conceito Sertanejo', no Instagram, fãs aplaudiram a atitude do famoso.

"Até chamando atenção ele é educado. Grande Jorge, o criador de discípulos da nova geração", disse um internauta. "Objetivo e humilde, sou fã do Jorge por isso", falou outro. "Compreendeu com muita paciência e educação e ainda explicou. O mais importante é não apedrejar ninguém e somente destacar e dizer que estava errado", observou um terceiro.

Vale lembrar que Jorge é pai de três filhos: Davi, de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ina Freitas, Sara, de quase 3 anos, e Luisa, de 1 aninho, ambas de seu atual casamento com Rachel Boscatti.

Esposa do sertanejo Jorge faz desabafo após rumores

Esposa do cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, Rachel Boscatti voltou às redes sociais e deixou um recado após ser alvo de rumores de que estaria em crise no casamento. Ela fez um post nos stories do Instagram no domingo, 5, para rebater os comentários por ter ficado sem postar por alguns dias.

Rachel disse que tem liberdade nas redes sociais. "Foquem na música, no cantor (lindo, maravilhoso, por sinal). Aqui vocês só verão algumas fotos e vídeos, não a minha vida! Posso passar seis meses sem postar, postar três dias seguidos, desativar minha conta e voltar. Sou assim, livre", afirmou.

Na última quarta-feira, 8, Rachel mostrou nos stories do Instagram um momento em que o marido, Jorge, estava tocando violão para a família na casa deles. Confira!