MC Daniel faz primeira aparição com influenciadora após confirmar affair

Tá ficando sério? MC Daniel surgiu em um vídeo descontraído ao lado da influenciadora e modelo apontada como seu novo affair; confira!

O amor está no ar! MC Daniel não faz questão de esconder o quanto está feliz ao lado de seu novo affair. Nos últimos dias, em entrevista ao portal LeoDias, o participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, abriu o coração e confirmou que está conhecendo melhor a influenciadora e modelo Lorena Maria.

Agora, o artista fez sua primeira aparição pública com a moça. Em seus stories no Instagram, ele mostrou que Lorena o acompanhou durante um show em Hortolandia, em São Paulo, no último sábado, 18.

Em um vídeo descontraído, MC Daniel gravou a modelo sentada ao seu lado na van que os buscaram no local da apresentação. Ao revelar o envolvimento para o jornalista Leo Dias, o cantor não poupou elogios à Lorena Maria.

"Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo. Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'", declarou o funkeiro, na ocasião.

Vale lembrar que MC Daniel está solteiro desde que anunciou o término de seu namoro com a atriz Mel Maia, em 2023. No entanto, apesar de se declarar solteiro, o famoso viveu um affair com a modelo Yasmin Brunet antes da loira participar do BBB 24, da Globo.

Recentemente, o cantor descreveu o que considera importante em uma mulher que chama sua atenção. "Quero uma mulher que se valorize, que se cuide, que tenha sonhos, respeite as pessoas. Tem que ser uma pessoa que tenha os mesmo princípios que eu", declarou ele em entrevista ao site Gshow.

MC Daniel mostra Lorena Maria - Foto: Reprodução / Instagram

