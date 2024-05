Junior promove audição beneficente em prol do Rio Grande do Sul

Em clima de lançamento do seu novo álbum solo, Junior organiza uma audição de suas músicas com doação para o Rio Grande do Sul

O cantor e músico Junior organizou um evento beneficente para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 20, ele iniciou as vendas para uma audição beneficente do álbum Solo Vol. 2 e o valor arrecado será doado para ajudar a região sul do Brasil.

O segundo álbum da carreira solo dele será lançada no dia 23 de maio, mas os fãs que estiverem na audição vão conferir as novas faixas de forma antecipada durante o evento no dia 22 de maio, quarta-feira, em São Paulo.

O evento acontecerá na casa de shows Audio, em São Paulo, com a presença do Junior. Ele, inclusive, já contou que vai preparar uma surpresa para os fãs com voz e violão. O local também servirá de ponto de coletiva de doações, como alimentos não perecíveis, fraldas infantis e geriátricas e kit de higiene.

Serviço audição do novo álbum de Junior:

Setor único: Pista

Abertura da casa: 20h / Início do evento: 21h

Valores: A partir de R$90,00 (Toda a renda líquida obtida com o valor dos ingressos será doada)

Ingressos: Ticket 360

View this post on Instagram A post shared by JUNIOR (@junior_oficial)

Nova foto dos filhos de Junior

Filhos do cantor e músico Junior, os pequenos Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos, roubaram a cena em uma foto inédita com a mãe, a influencer Monica Benini. As crianças apareceram abraçadas com a mãe em uma foto encantadora que ela usou nas redes sociais para celebrar o Dia das Mães nas fotos.

Na imagem, os fãs puderam ver o quanto Otto e Lara já cresceram. Na legenda, Monica falou sobre a alegria de ser mãe deles.

"Na última semana eu experimentei sentimentos talvez já conhecidos, mas que nunca imaginei sentir nesse contexto. Fui atravessada. Me senti em caquinhos. E foi neles, somente neles, que encontrava uma possibilidade de sorrir. Ter filhos é uma coisa louca. O papel mais difícil de desempenhar. Mas o que eu mais me orgulho, de longe. A maior das recompensas. O maior amor que eu já imaginei poder sentir. Meu tudo. Minha vida", afirmou ela.