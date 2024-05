Eles cresceram! Filhos de Junior surgem em foto inédita com a mãe

Filhos do cantor e músico Junior roubam a cena em foto com a mãe, Monica Benini, em data especial nas redes sociais

Filhos do cantor e músico Junior, os pequenos Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos, roubaram a cena em uma foto inédita com a mãe, a influencer Monica Benini. As crianças apareceram abraçadas com a mãe em uma foto encantadora que ela usou nas redes sociais para celebrar o Dia das Mães nas fotos.

Na imagem, os fãs puderam ver o quanto Otto e Lara já cresceram. Na legenda, Monica falou sobre a alegria de ser mãe deles.

"Na última semana eu experimentei sentimentos talvez já conhecidos, mas que nunca imaginei sentir nesse contexto. Fui atravessada. Me senti em caquinhos. E foi neles, somente neles, que encontrava uma possibilidade de sorrir. Ter filhos é uma coisa louca. O papel mais difícil de desempenhar. Mas o que eu mais me orgulho, de longe. A maior das recompensas. O maior amor que eu já imaginei poder sentir. Meu tudo. Minha vida", afirmou ela.

View this post on Instagram A post shared by M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Junior explica decisão de não mostrar os rostos dos filhos

O cantor e músico Junior contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos, Otto e Lara, frutos do casamento com Monica Benini. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Inclusive, ele contou que os filhos têm a musicalidade dentro deles, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música. "Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso”, contou.

Então, Junior foi questionado se apoiaria os filhos caso eles decidissem ser cantores e ele contou que iria orientá-los a esperar e estudar. "Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselha-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso”, contou.