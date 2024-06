Nattan celebra estreia de sua música em novela: "Mãe, tô na Globo!"

Emocionado, Nattan celebra estreia de sua música 'Cama e Mesa' na novela 'Família é Tudo', da Globo, em suas redes sociais; confira!

O cantor Nattan celebrou uma conquista muito especial em sua carreira com seus fãs. Na noite da última quinta-feira, 20, sua música 'Cama e Mesa', regravação de Roberto Carlos, estreou na novela Família é Tudo, da Globo. Emocionado, ele vibrou com a estreia da canção nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, ele anunciou a estreia da música e convidou seus fãs a escutarem a nova faixa. "Que honra regravar esse clássico do nosso REI @robertocarlosoficial pra trilha sonora de #FamíliaÉTudo, da @tvglobo", declarou Nattan

Já nos stories de seu Instagram, o artista fez questão de celebrar sua conquista com muita animação ao gravar a tela da televisão. "Alô, mãe, tô na Globo! Tô na novela! Aumenta! Que sonho, meu Deus, que sonho, gravar uma música do rei Roberto Carlos e ser trilha sonora da novela. Vocês têm noção, gente?", declarou ele.

Nattan ainda apareceu nas câmeras para conversar com os fãs. "Que felicidade, que honra que não cabe no coração. Não sei nem como expressar minha felicidade. Ter uma música na novela 'Família é Tudo', interpretar uma música do rei Roberto Carlos. Vocês têm noção da responsabilidade disso? Vocês têm noção de que o rei escutou eu cantando essa música, ele autorizou para que usássemos na novela?", disse o cantor, ainda desacreditado com o lançamento da música.

'Cama e Mesa' foi lançada em duas versões por Nattan. O artista apostou em uma versão mais animada, feita especialmente para a televisão, além de outra mais clássica, que faz jus à música original de Roberto Carlos.

Confira:

Nattan esteve afastado dos palcos recentemente

Em janeiro de 2024, Nattan precisou fazer uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde. O cantor de forró foi diagnosticado com H Pylori e refluxo, em consequência dos antibióticos, que afetaram suas cordas vocais. Com isso, ele precisou se afastar dos palcos por um tempo.

Poucos meses depois, em março, Nattanzinho anunciou que estava retomando seus shows após finalizar o tratamento médico e garantiu que estava pronto para retomar sua carreira. "Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.", disse ele nas redes sociais.