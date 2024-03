Nattan comemora cura de problemas de saúde após anúncio de volta aos palcos

Após anunciar a volta aos palcos, o cantor Nattan compartilhou com o seguidores que está curado de seus problemas de saúde

Após Nattanzinho anunciar a volta aos palcos depois de realizar tratamentos médicos, o cantor compartilhou nesta quinta-feira, 13, que está curado da bactéria H Pylori e dos refluxos - motivos que o afastou dos shows para seguir tratamento.

Por meio dos Stories no Instagram, o artista postou uma foto com a legenda "endoscopia", seguida de um vídeo ainda na maca onde foi realizado o exame. "Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.", disse ele.

Nattan comemora cura de problemas de saúde. Foto: Reprodução/Instagram

Em janeiro deste ano, Nattan contou ao portal LeoDias que estava enfretando um crise de esofagite há alguns meses. O quadro se agravou após ele contrair a bactéria H Pylori, que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, e, consequentemente, causou problemas em suas cordas vocais.

Nattan confirma volta aos palcos com visual surpreendente

Depois de passar dois meses afastado dos palcos, o cantor Nattan (24) já tem seu retorno confirmado e completamente planejado. Com visual repaginado, o artista já tem chamado atenção com suas postagens nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o forrozeiro comentou sobre suas expectativas para seu novo show e a repercussão de sua mudança.

"Me senti agoniado demais. Passei quase dois meses basicamente focado no tratamento e assistindo filmes. Meu tratamento era de duas, três horas por dia e aí o resto do dia todo era vendo filme. Era em casa com a família e por mais que eu ame minha família, eu já não aguentava mais tá em casa. Queria ir para minha outra família, que são meus fãs", confessou ele, que usou o tempo livre para se jogar nos planejamentos de sua agenda, que irá retomar no dia 9 de março, em Aracaju.

Já pensando em lançamento de músicas e DVD novo, Nattan conta que está ansioso para o retorno do projeto Desmantelo, festa a qual ele tem rodado o país desde o ano passado. "É uma festa que foi feita para a galera, que começa a noite e termina de dia. A gente prepara participações onde as pessoas só sabem na hora. A expectativa está bastante legal", afirma.

Apesar da animação, ele conta que não pretende se arriscar muito e vai se jogar com mais calma, assim como foi solicitado por seus médicos. "Estamos voltando com a agenda boa, claro, mas voltando com cuidado, devagar, respeitando tudo que o médico me pediu, tudo que a fono me pediu pra gente não extrapolar", explica ele, que precisou fazer tratamento para endemas após diagnóstico de H. Pylori.