Nattan confirma volta aos palcos com visual surpreendente: 'Estava desleixado'

Em entrevista à CARAS Brasil, cantor Nattan explica mudança em visual e adianta detalhes de seu retorno aos palcos

Depois de passar dois meses afastado dos palcos, o cantor Nattan (24) já tem seu retorno confirmado e completamente planejado. Com visual repaginado, o artista já tem chamado atenção com suas postagens nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o forrozeiro comentou sobre suas expectativas para seu novo show e a repercussão de sua mudança.

"Me senti agoniado demais. Passei quase dois meses basicamente focado no tratamento e assistindo filmes. Meu tratamento era de duas, três horas por dia e aí o resto do dia todo era vendo filme. Era em casa com a família e por mais que eu ame minha família, eu já não aguentava mais tá em casa. Queria ir para minha outra família, que são meus fãs", confessou ele, que usou o tempo livre para se jogar nos planejamentos de sua agenda, que irá retomar no dia 9 de março, em Aracaju.

Já pensando em lançamento de músicas e DVD novo, Nattan conta que está ansioso para o retorno do projeto Desmantelo, festa a qual ele tem rodado o país desde o ano passado. "É uma festa que foi feita para a galera, que começa a noite e termina de dia. A gente prepara participações onde as pessoas só sabem na hora. A expectativa está bastante legal", afirma.

Apesar da animação, ele conta que não pretende se arriscar muito e vai se jogar com mais calma, assim como foi solicitado por seus médicos. "Estamos voltando com a agenda boa, claro, mas voltando com cuidado, devagar, respeitando tudo que o médico me pediu, tudo que a fono me pediu pra gente não extrapolar", explica ele, que desde o ano passado enfrentava uma dura batalha contra uma infecção causada pela bactéria H. Pylori.

VISUAL NOVO GEROU ELOGIOS

Nas últimas semanas, inclusive, Nattan já tem chamado atenção ao surgir com um visual diferente para os fãs. Com barba, cabelo maior e um pouco mais de músculos, o artista tem atraído elogios de homens e mulheres, que passaram a se interessa mais por tudo o que ele compartilha.

Questionado sobre o assédio dos internautas e a quantidade de elogios, o cantor não nega que tem adorado a repercussão positiva, mas mas garante que as mudanlas não foram planejadas. "Me sinto bem demais. Que é que não gosta de ser elogiado?", diz.

"Mas eu nunca tinha tinha deixado a barba crescer, sabe? E aí todo mundo falar: 'porque você não deixa sua barba crescer?'. Eu estou dizendo para todo mundo que nesse tempo que eu fiquei fora, eu tava desleixado, tô voltando agora a treinar, na dieta e eu estava até me sentindo feio. Mas a galera falou: 'Pô, o Nattan tá ficando mais bonito'. Então cada dia que eu fico mais relaxado, o pessoal tá dizendo que eu tô ficando bonito? Então vou ficar assim mesmo", brinca.

Vivendo feito um verdadeiro camaleão, o artista reforça que os fãs não devem ficar entediados em sua nova era musical e conta que vai continuar entregando novidades. "Cada dia eu tô mudando, tem hora que eu pinto as unhas, tem hora que eu boto brinco maior, tem hora que eu corto meu cabelo, tem hora que eu deixo assanhado, boto a barba, tira a barba. Então o Nattazinho é sempre assim, é isso que a galera gosta", finaliza.