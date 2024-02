Longe dos palcos, Nattanzinho faz exercícios de voz para voltar a cantar

Afastado dos palcos para tratar danos nas cordas vocais, o cantor Nattanzinho está se preparando para retomar as apresentações

O cantor Nattanzinho compartilhou uma notícia boa com os fãs nesta quinta-feira, 01. Afastado dos palcos desde o início de janeiro deste ano para tratar danos nas cordas vocais, o artista revelou que está voltando a cantar.

Durante sua recuperação, ele está contando com o auxílio de profissionais da saúde. "Feliz demais por aqui por fazer esses exercícios de voz, já começando a cantar mesmo! Bom demais ver o resultado que estou tendo com apoio de vários profissionais incríveis que estão me acompanhando", contou ele ao site Quem, logo após sair de uma consulta com fonoaudióloga.

E completou: "Contando os dias. Ta mais perto que longe". Vale lembrar que Nattanzinho precisou dar uma pausa nas apresentações após um tratamento contra a bactéria H. Pylori. Devido aos fortes antibióticos, um edema surgiu nas cordas vocais do cantor.

"Como vocês já sabem, durante o tratamento da H. Pylori, eu tive muito refluxo por causa dos antibióticos e isso gerou um edema nas cordas vocais. A boa notícia é que a H. Pylori já foi embora. Fiz recentemente um procedimento chamado laringoscopia diagnóstica para entender como está o edema que faz a voz falhar. O médico aproveitou e colocou corticoide nas pregas vocais. O médico está com perspectivas de que eu volte logo. Ainda não vai ser no Carnaval, mas muito em breve estarei nos palcos de novo. Está mais perto do que longe!", relatou ele ao colunista Leo Dias, à época do diagnóstico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Nattanzinho comemora sucesso na carreira

O cantor Nattan conversou com a CARAS Digital há pouco tempo e comemorou o seu sucesso na carreira musical. Para começar, ele relembrou os momentos que o marcaram durante a carreira. "Teve tantas que me marcaram, mas o que me marcou até agora foi criar o DVD do início. Um DVD para mais de 400 mil pessoas e tive a oportunidade da minha mãe estar lá na montagem do palco, mostrei para a minha mãe aquilo tudo. A sensação de que a gente conseguiu, deu certo. Um DVD da minha vida, me marcou bastante, nunca vai sair da minha memória", afirmou ele.

Então, ele contou quais sonhos já conseguiu realizar. "O primeiro sonho que realizei foi dar uma casa para a minha mãe, é uma coisa que eu vinha almejando muito. Tamém foi cuidar da minha mãe, reorganizar a vida dela. E a oportunidade que o sucesso me deu de conhecer pessoas que eu nunca achei que eu ia chegar perto. Pessoas que eu já era muito fã, agora tenho a oportunidade de conviver, de ser amigo, irmão. Então isso é uma oportunidade gigante que a música me deu. Não tem preço conhecer o mundo, viajar, viver cada momento, conhecer a cultura de cada lugar, o que é novo. É a experiencia de desfrutar tanta coisa pelo mundo que eu sempre sonhei em conhecer e eu nunca achei que iria conhecer. A música realizou muitas coisas na minha vida", declarou em um trecho. Confira!