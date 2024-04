Madonna: Saiba detalhes da suíte luxuosa dela no Rio de Janeiro

Conheça detalhes sobre a hospedagem luxuosa de Madonna em hotel sofisticado no Rio de Janeiro

A cantora Madonna está hospedada no hotel Copacabana Palace, na frente da praia no Rio de Janeiro, e está rodeada por muito luxo. A estrela está no sexto andar do prédio histórico e com direito a benefícios exclusivos.

De acordo com o site G1, ela tem acesso a uma piscina privativa, que é chamada de black pool. Além disso, a suíte dela tem cerca de 100 metros quadrados, cama King size, banheiro com revestimento em mármore e serviço de mordomo.

Ela ainda pode escolher o café da manhã que quiser, que pode ser o tradicional menu com pães, ovos, bacon, cereais e frutas, ou pode escolher o que desejar do cardápio. Ela também pode provar iguarias da culinária brasileira, como açaí e pão de queijo.

Uma diária na suíte de luxo no hotel pode ultrapassar o valor de R$ 8.226, que pode variar de acordo com a temporada. A musa chegou ao hotel na segunda-feira, 29, pela manhã e já foi vista na janela da suíte.

Veja fotos das áreas mais exclusivas do Copacabana Palace:

Madonna é fotografada no Rio de Janeiro

A cantora Madonna foi flagrada pelos paparazzi enquanto admirava a vista do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira, 29. A estrela chegou ao Brasil por volta das 10h em seu jatinho particular e foi direto para sua acomodação.

Os fotógrafos de plantão conseguiram registrar quando ela foi até uma das janelas de sua suíte de luxo para ver a movimentação dos arredores e também o palco que já está sendo montado na areia da praia, bem na frente do hotel.

Madonna chegou ao Brasil junto com a filha Mercy James, que também já foi vista circulando pelo hotel.

A rainha do pop vai se apresentar no próximo sábado, 4, com a turnê The Celebration Tour na praia de Copacabana para uma plateia estimada de 1 milhão de pessoas. O show marcará o encerramento da turnê que celebrou os 40 anos de carreira dela.