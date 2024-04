Madonna já está no Brasil para show na praia de Copacabana

A cantora Madonna aterrissou no Rio de Janeiro em seu jatinho particular na manhã desta segunda-feira, 29, para o show no próximo final de semana

A cantora Madonna já está em solo brasileiro! Ela chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, em seu jatinho particular. A estrela está no Brasil para o show de graça que fará na praia de Copacabana no próximo sábado, 4 de maio.

De acordo com o site G1, o avião dela chegou ao aeroporto às 10h06, e a artista desembarcou dentro de um hangar do local com acesso para veículos. De lá, ela já entrou no carro e saiu do aeroporto. O voo veio da Cidade do México, onde ela também se apresentou com a turnê The Celebration Tour.

Madonna trouxe o seu show ao Brasil para encerrar as comemorações dos 40 anos de carreira. A equipe dela trouxe cerca de 270 toneladas de equipamentos para montar o palco dela e também de bagagem da artista. O público esperado na praia é de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Madonna já está no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Mala da Madonna

A cantora Madonna desembarca no Rio de Janeiro nesta semana para o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4 de maio. Antes da chegada dela, os equipamentos do show e parte da bagagem da estrela já chegaram ao país e alguns itens inusitados chegaram junto.

De acordo com o site G1, alguns itens pessoais da cantora já chegaram. Ela enviou os equipamentos para montar 3 academias no hotel Copacabana Palace, que é onde ficará hospedada. Além disso, já chegaram 45 baús de roupas e 40 luvas de boxe.

Ao todo, a equipe de Madonna enviou três aviões com os materiais que vão precisar para fazer o show monumental dela ao ar livre, que totalizam 270 toneladas. O equipamento e as malas serão levados do aeroporto até Copacabana em 30 caminhões.

Além disso, outros números impressionam. A equipe dela vai ocupar 90 quartos no hotel, sendo 200 pessoas no time e o palco tem 24 metros de frente, conta com três passarelas e 1 elevador.

Vale lembrar que está é a quarta vez de Madonna no Brasil, sendo que a última apresentação aconteceu há 12 anos.