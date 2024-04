Personal de Gracyanne Barbosa deve estar em A Fazenda? Vote na enquete

Gilson de Oliveira, o personal de trainer de Gracyanne Barbosa, ganhou fama após fim do casamento da musa com Belo. O treinador deve entrar em A Fazenda? Participe da votação

O divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo após 16 anos de casamento tem dado a Gilson de Oliveira uma visibilidade surpreendente. Apontado como pivô da separação, ele teve um caso com a musa fitness quando ela ainda morava na mesma casa que o cantor, apesar de estarem separados há mais de oito meses.

A exposição do romance secreto tem feito treinador participar de programas de TV e entrevistas a podcasts. Com isso, surgem especulações sobre a possível entrada do profissional na décima sexta temporada de A Fazenda. O personal treiner de Gracyanne Barbosa deve participar do reality show da Record? Vote na enquete!

Personal de Gracyanne Barbosa deve estar em A Fazenda? Sim

Não

Na semana passada, o romance da influenciadora digital e seu professor foi exposto pelo colunista Leo Dias. Em entrevista ao portal do jornalista, ela confirma envolvimento amoroso e diz: "Uma separação não é fácil".

Em meio ao caos do fim do casamento, Belo se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, com a turnê do Soweto. Durante um dos shows, o cantor não conteve as lágrimas e chorou copiosamente. Dias depois, o pagodeiro pegou suas coisas e deixou a casa em que vivia com a agora ex.

No Fofocalizando, Gilson contou que seu envolvimento com Gracyanne surgiu de forma natural e não foi na academia.

“Na verdade, não existe isso de quem chegou primeiro até porque existe uma amizade antes de qualquer coisa. E ai acabou que rolou, foi isso. Foi nada de uma paqueira. Até porque no ambiente em que a gente se encontrava não permitia isso”, afirmou.

O personal revelou não ter mais contato com a musa fitness após Belo perdir sua demissão da academia em que trabalhava. "Começou a se criar algo que já não fazia bem a uma determinada parte e vendo que poderia dar essa proporção, era o ideal a ser feito (afastamento). Podem pensar, já fui julgado por vários motivos, até por não falar, que estou escondendo algo".