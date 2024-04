Belo cancela compromisso com Soweto após separação de Gracyanne Barbosa

Belo cancela compromisso com Soweto em São Paulo após confirmar sua separação de Gracyanne Barbosa depois de 16 anos juntos; saiba mais!

Após confirmar o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo cancelou seu compromisso com a grupo de pagode Soweto. Segundo o site Quem, o artista decidiu não comparecer a uma coletiva de imprensa da banda nesta quinta-feira, 18, em São Paulo.

O grupo irá celebrar 30 anos de carreira com show especial no Allianz Parque, que serão realizados nos próximos dias 19 e 20 de abril. O evento iria contar com uma coletiva de imprensa entre os integrantes, que iriam conversar com jornalistas sobre o retorno de Belo, 23 anos após sua saída do grupo.

Com a confirmação do fim do casamento entre o cantor e Gracyanne, ele decidiu cancelar sua participação no compromisso para evitar responder perguntas sobre o término. Até o momento, Belo não se pronunciou sobre o ocorrido, que foi confirmado pelo colunista Lucas Pasin, do Splash Uol.

A equipe de Gracy chegou a se pronunciar e confirmar os boatos de término."O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual", disse a nota.

Gracyanne Barbosa nega rumores de traição

Segundo o colunista Leo Dias, existe um possível pivô na separação entre Gracyanne Barbosa e Belo. De acordo com o jornalista, a musa fitness conheceu um homem na academia quando já estava separada do cantor.

Ela e o rapaz começaram a se tornar amigos e o flerte surgiu. Tanto que as pessoas que frequentavam o local começaram a comentar. Com isso, ela mudou de academia, mas não parou de encontrá-lo. Assim, ela descartou de vez alguma possibilidade de reatar com Belo.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, Gracyanne negou os rumores de traição e contou que já estava separada de Belo quando se envolveu com outro homem. "A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo. Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", afirmou ela.