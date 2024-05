Viviane Araújo ignora polêmicas e curte praia com o filho: 'Lindo demais'

Fofura! Viviane Araújo ignora polêmicas envolvendo seu nome e mostra momentos fofíssimos de ida à praia com o filho e o marido

A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar como está curtindo com sua família o feriado nesta quarta-feira, 01. Em sua rede social, a famosa postou novas fotos de seu filho com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim, de 1 ano, e deixou os internautas babando com tanta fofura.

Ignorando as polêmicas envolvendo seu nome nos últimos dias após o anúncio do fim do casamento de Belo e do ex-marido Radamés dizer que tinha um caso com ela, a musa de Carnaval mostrou que está aproveitando cada instante com seus amores.

"Dia de praia", compartilhou a artista ao exibir seu herdeiro brincando em uma piscininha com muito estilo ao surgir de cabelo amarrado e óculos escuros. Nos comentários, os internautas admiraram o menino. "Lindo demais", elogiaram. "É muito charmoso", falaram outros.

Após as acusações de ter tido um caso com Radamés na época em que era casada com Belo, Viviane Araújo reagiu exibindo seu corpo mega sarado em um vídeo na academia. A musa fitness recebeu apoio e muitos elogios dos fãs.

Segundo o jogador de futebol, ele e a atriz se conheceram no final de 2005. A musa de Carnaval se separou de Belo em 2007 e logo depois assumiu a relação com Radamés. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", disse o ex-Fazenda.

