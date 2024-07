Bárbara Evans mostra corpo 14 dias após cirurgias plásticas

Bárbara Evans mostrou o resultado de suas cirurgias plásticas após 14 dias. A modelo colocou próteses de silicone e passou por uma lipoaspiração

Bárbara Evans decidiu passar por algumas cirurgias plásticas e tem compartilhado todos os momentos do pós-operatório com seus seguidores nas redes sociais. A modelo colocou próteses de silicone nos seios e também passou por uma lipoaspiração para retirada de gordura.

A famosa chegou até chorar após ver pus no dreno, mas ao que tudo indica, a fase difícil já está ficando para trás e vai ficar apenas a felicidade de ver o novo corpo tão sonhado. Nesta segunda-feira, 1º, Bárbara Evans teve consulta com seu médico cirurgião e fez questão de mostrar como está o seu corpo 14 dias após passar pelos procedimentos.

Em seu Instagram Stories, a loira compartilhou uma foto em que aparece nua, cobrindo as partes íntimas com emojis. Bárbara ainda está com alguns hematomas e marcas da cirurgia, mas já é possível notar um resultado satisfatório.

Conquista importante

Durante fase difícil do pós-operatório, Bárbara Evans encntrou motivos para comemorar. A beldade fez questão de compartilhar na web a primeira vez que ela conseguiu tomar banho de verdade, sem nada. “Gente, tenho novidades! Eu tomei banho, banho de verdade verdadeira. Fiquei pelada”, celebrou ela em seu Instagram Stories. Bárbara também contou que se apoiou em um banquinho e contou com a ajuda de uma funcionária, já que não pode levantar os braços por conta das próteses.

Além disso, Evans celebrou o fato de estar sem dor. “Estou maravilhosa, sem sentir dor. Só que quando eu levanto parece meus peitos vão cair, mas nada dolorido”, disse. Isso se deve, principalmente, ao fato de Bárbara não conseguir levantar os braços por conta das próteses de silicone nos seios.

A decisão de realizar cirurgias plásticas veio após passar por duas gestações. Casada com Gustavo Theodoro, Bárbara é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de seis meses.