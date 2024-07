Vanessa Hudgens dá à luz primeiro filho com Cole Tucker

A atriz Vanessa Hudgens e o marido Cole Tucker foram vistos saindo do hospital com o primeiro filho nos braços, nesta quarta-feira, 3

Vanessa Hudgens deu à luz primeiro filho com o marido Cole Tuckere já pode levar o pequeno para casa, nesta quarta-feira, 3. Os pais de primeira viagem foram vistos deixando um hospital na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, com a criança nos braços, informou o site TMZ. Ainda que tenham tornado pública a gravidez da atriz, o casal não disse se estava à espera de um menino ou de uma menina.

Vanessa saiu em uma cadeira de rodas carregando o bebê nos braços enquanto era auxiliada por uma enfermeira. Já o pai estava organizando as coisas do filho e da esposa no carro para finalmente voltarem para a casa, quando foi clicado.

A saída da maternidade marca também o aniversário de 28 anos do marido de Vanessa, para quem ela fez uma homenagem nas redes sociais: "Feliz aniversário para o meu pedaço do céu. Você faz esse mundo um lugar brilhante apenas por ser você", escreveu ela. Os dois começaram a namora em 2020 e se casaram em 2023.

O relacionamento dos dois começou meses depois de Vanessa terminar um relacionamento de oito anos com Austin Butler. Na ocasião, o motivo do fim foi noticiado como um problema na agenda dos dois artistas. Em entrevista ao podcats She Pivots, a atriz ainda pontuou que tinha o sonho de se casar e que o relacionamento com Austin a fez imaginar isso. No entanto, o término também representou para ela um "empurrão até a pessoa certa", como ela mesma avaliou.

Atriz surpreendeu a todos com gravidez no Oscar

A atriz, que ficou conhecida por seu papel em High School Musical como Gabriella Montez, pegou todos de surpresa, anunciado a gestação em março deste ano durante o Oscar. Poucos meses antes do parto, a artista surgiu no tapete vermelho do evento com a gravidez já em evidência pelo tamanho da barriga.