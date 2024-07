Davi Brito elogia Tamires Assis e revela status de relacionamento

Após ser flagrado aos beijos com Tamires Assis, Davi Brito abriu o jogo sobre a relação e não poupou elogios para a dançarina

Ao que tudo indica, o coração de Davi Brito, campeão do BBB24, já tem dona. Nesta quarta-feira, 3, o rapaz fez uma live em seu Instagram e revelou o status do relacionamento com Tamires Assis, musa do Boi Garantido.

Davi afirmou que eles estão se conhecendo melhor, mas já fazem planos para o futuro. "Sobre mim e Tamires, todo mundo já sabe, a gente está se conhecendo e estamos com planos, vários planos futuros, papo de vida. Que Deus nos abençoe, que a gente prospere e que dê tudo certo para a gente", disse ele.

Na ocasião, o vencedor do reality show global também não poupou elogios para a eleita. "É isso: estou conhecendo essa pessoa maravilhosa e incrível", afirmou.

Enquanto estava confinado no Big Brother Brasil 24, Davi estava casado com Mani Rêgo, mas o relacionamento terminou pouco tempo após o campeão sair da casa mais vigiada do Brasil.

Declaração

Após ser flagrado aos beijos com Tamires Assis em Parintins, Davi Brito mostrou em sua conta no Instagram que fez uma chamada de vídeo com a amada e ainda se declarou.

"Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", escreveu o influencer em clima de romance.

Durante o Festival Folclórico de Parintins no Amazonas, o ex-BBB Davi Brito foi flagrado dando um beijo em Tamires Assis na plateia do evento. O momento foi registrado em um vídeo feito por Matteus Amaral, colega dele de confinamento, que incentivou o gesto durante uma transmissão ao vivo.

No vídeo, ele se aproxima de Tamires, que sorri e os dois trocam um selinho. Logo após o selinho, o vencedor do BBB aparece comemorando o momento. “Obrigado, meu Deus”, disse. Depois, Davi posou com a musa e se declarou mais uma vez.

"Estou com a minha... Não posso falar. Deusa de Itamaracá", disse ele, mostrando a manauara em seguida. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais", completou. E a musa do Boi Garantido também se declarou: "Lindo do meu coração", respondeu.