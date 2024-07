Juliano Floss assume affair com Marina Sena e dá beijinho na cantora

Os rumores do affair entre Marina Sena e Juliano Floss começaram no início do ano e se confirmaram com a publicação dos dois juntos em Amsterdã

Juliano Floss surpreendeu os seguidores ao publicar o primeiro clique romântico com Marina Sena, desde que rumores de um affair entre os dois passou a circular nas redes sociais. O casal está em Amsterdã, na Holanda, e aproveitou um dos passeios pela cidade para fazer uma foto em que apareceu se beijando. Mais cedo, Marina já havia aberto o álbum da viagem com o rapaz.

No clique publicado pelo dançarino, ele e a cantora aparecem dando um selinho em um cenário que se parece com o interior de um vagão de trem. Já nas imagens publicadas por Marina, os dois aparecem se abraçando e um beijão. Nos comentários, alguns famosos avaliaram positivamente o casal, como foi o caso de Anitta, Lexa, MC Daniel e Vanessa Lopes: "Oh my god! (Ai, Meu deus; em português)", escreveu a tiktoker que é grande amiga de Juliano.

Juliano Floss e Marina Sena (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem também se pronunciou a favor do relacionamento foram os fãs, que bombardearam os pombinhos com mensagens carinhosas: "Eu amo te ver feliz e nada mais importa. Vocês são lindos", escreveu um fã de Marina. "Passando para dizer que fico muito feliz em te ver assim, radiante. Viva o amor. Juliano, bem-vindo à família 'Sener"! A gente já te ama", comentou a outra.

Amor entre amigos

O relacionamento de Marina e Juliano começou com um rumor, meses após o dançarino terminar com a tiktoker e cantora Vivi Wanderley. Os três faziam parte de um grupo em comum com Anitta e chegaram até mesmo a viajar juntos antes do término dos dois influenciadores. Ainda quando relacionamento se tratava apenas de um rumor, Vivi falou sobre o assunto ao GShow, tentando se desviar do assunto: "Não cabe a mim falar sobre isso, porque é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. (...) Estou fora desse mundo de fofocas", pontuou ela.