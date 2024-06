Assumidos? Juliano Floss é flagrado aos beijos com cantora famosa

Destaque na 'Dança dos Famosos', o influenciador Juliano Floss foi visto trocando beijos com cantora apontada como sua affair

O affair entre o influenciador Juliano Floss e a cantora Marina Sena é real! Nesta sexta-feira, 14, os dois foram flagrados aos beijos novamente no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A imagem foi compartilhada com exclusividade pelo perfil 'Gossip do Dia', no Instagram.

De acordo com informações da página, o casal esperava o embarque para realizarem uma viagem juntos. Participante do quadro 'Dança dos Famosos', da Globo, Juliano já havia sido visto trocando carinho em público com a famosa.

Recentemente, em um vídeo divulgado pelo portal LeoDias, eles surgiram se beijando rapidamente durante uma despedida em um aeroporto. O flagra, inclusive, veio à público logo após Juliano Floss negar os rumores de um possível romance com Marina Sena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Os boatos começaram em abril deste ano, quando Juliano Floss e Marina chamaram atenção ao aparecerem juntos em uma foto em clima de intimidade. Além disso, a presença de ambos em diversos eventos junto com amigos também foi notada pelos fãs.

Vale lembrar que o romance já chama bastante atenção pelo fato da cantora ter sido amiga de Vivi Wanderley, ex-namorada do dançarino e influenciador. Em dezembro de 2023, ela anunciou o fim do namoro e revelou que o término não aconteceu de forma amigável.

Pouco tempo depois, Vivi deixou de seguir Marina Sena nas redes sociais. Também surgiram rumores de que a cantora estaria incomodada com um possível envolvimento entre a artista e Juliano Floss, mas a assessoria dela negou essas especulações e afirmou não ter conhecimento de um conflito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Sena (@amarinasena)

Juliano Floss revela bastidores da Dança dos Famosos

O influenciador digital Juliano Floss despertou a curiosidade do público e dos jurados da 'Dança dos Famosos' ao revelar uma fofoca pela metade durante uma apresentação das duplas. Isso porque, sem citar nomes, ele confirmou a existência de um casal nos bastidores do quadro do 'Domingão com Huck', da Globo.

O assunto veio à tona quando Livia Andrade, que já estava desconfiada, abordou o tema no palco: "Eu vou fazer aquela perguntinha inconveniente, já que estamos na eliminação. Eu sou curiosa! Quero perguntar se vocês sabem quem é o casal dessa edição? Tem alguma pista?", questionou ela.

Juliano, então, afirmou que está rolando um romance, mas se recusou a entregar os nomes dos colegas; confira detalhes!