Juliano Floss revela existência de casal nos bastidores da 'Dança dos Famosos'

Destaque na 'Dança dos Famosos', o influenciador Juliano Floss confirmou a existência de um romance entre participantes da competição

O influenciador digital Juliano Floss despertou a curiosidade do público e dos jurados da 'Dança dos Famosos' ao revelar uma fofoca pela metade durante a apresentação das duplas no último domingo, 2. Isso porque, sem citar nomes, ele confirmou a existência de um casal nos bastidores do quadro do 'Domingão com Huck', da Globo.

O assunto veio à tona quando Livia Andrade, que já estava desconfiada, abordou o tema no palco: "Eu vou fazer aquela perguntinha inconveniente, já que estamos na eliminação. Eu sou curiosa! Quero perguntar se vocês sabem quem é o casal dessa edição? Tem alguma pista?", questionou ela.

"Pelo amor de Deus, ela está encasquetada com essa história", brincou o apresentador Luciano Huck. Juliano, então, afirmou que está rolando um romance, mas se recusou a entregar os nomes dos colegas.

"Eu, um menino de 19 anos no elenco, não vai ser eu que vou estragar tudo", iniciou o jovem. E completou: "Existe! Existe um, é um só [casal]. Não posso falar quem, mas existe, prometo que existe. Não sou eu". "Agora você vai contar o milagre e não vai contar o santo?", brincou Luciano Huck.

Momentos depois, ao longo da rodada decisiva, o participante da competição aproveitou o segredo para pedir sua permanência no quadro. "Se vocês deixarem eu ficar no programa, semana que vem posso contar pra vocês", se divertiu Juliano Floss.

Vale lembrar que, além do influenciador digital, os famosos Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Samuel de Assis seguem na 'Dança dos Famosos'. A cantora Lexa e Enrique Diaz foram eliminados da competição no domingo, 2.

Juliano Floss entrega casal na Dança dos Famosos pic.twitter.com/eUFOQvJl0S — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 3, 2024

Juliano Floss é visto aos beijos com cantora famosa

Destaque da 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', Juliano Floss foi visto aos beijos com a cantora Marina Sena, alimentando ainda mais os rumores de um possível affair. Inclusive, o romance já chama bastante atenção pelo fato da artista ter sido amiga da ex-namorada do dançarino, a também cantora Vivi Wanderley.

Em um vídeo divulgado pelo Portal Leo Dias, Juliano e Marina são vistos se despedindo em um aeroporto, quando trocam um beijo rápido diante do público. Vale mencionar que o flagra surge após o dançarino ter negado os rumores de um romance, mas agora o vídeo em questão reacendeu as especulações sobre o affair. Confira detalhes!