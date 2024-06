Tati Machado expõe situações tensas na carreira: "Fui maltratada horrores"

A apresentadora Tati Machado participou do Portugal Show e relembrou histórias inusitadas da época que era repórter e cobria o mundo dos famosos

A apresentadora Tati Machado participou do Portugal Show, exibido na noite desta segunda-feira, 24, no Multishow. Durante o papo, a jornalista, que foi anunciada como uma das próximas ingrantes do Saia Justa, relembrou histórias inusitadas da época que era repórter e cobria o mundo dos famosos para o portal GShow.

"Já fui maltratada horrores. Se eu começar a falar, ficamos aqui até não sei quando", relembrou. Na seququência, ela contou duas situações inusitadas que viveu na época. "Já entrevistei uma famosa sentada num sofá que tinha dois lugares e ela falou: 'Não vou poder te deixar sentar, porque minha bolsa está aqui e estou procurando umas coisas' e não tirou para eu sentar. Fiz a entrevista ajoelhada no chão", lembrou.

"Mas também já fiz uma entrevista com uma famosa fazendo o 'número 2', mas esse não me senti maltratada. Fez cocô linda", brincou Tati, que imitou a entrevistada. Rafael Portugal, é claro, ficou surpreso. Como o tema do programa era festa infantil, eles encerraram a noite cantando e dançando uma música infantil em ritmo de funk.

Tati Machado no Saia Justa

Sucesso nas manhãs da Globo, Tati Machado assumiu uma nova função na emissora. Agora, ela integra o time de apresentadoras do Saia Justa, programa do GNT. Procurada pela CARAS Brasil, ela não escondeu a felicidade diante do novo desafio. "Mal posso esperar para encontrar minhas colegas de sofá e começar a preparação. Estou ansiosa e curiosa para viver isso tudo."

"Confesso que meu coração está na boca de tanta emoção. É a realização de um sonho e eu estou indo de coração aberto", acrescentou Tati Machado, que vai comandar a atração ao lado de Bela Gil e Rita Batista. Atualmente, ela também brilha no quadro Dança dos Famosos.