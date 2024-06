Maiara exibe silhueta fininha em maiô PP ao tomar sol em sua mansão

Após perda drástica de peso nos últimos meses, Maiara exibe curvas fininhas ao renovar o bronzeado em sua casa usando maiô pequeno

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção nesta quarta-feira, 26, ao postar vários registros em seus stories tomando sol em sua mansão. Usando um maiô preto, de tamanho pequeno, a sertaneja exibiu sua silhueta bem fininha na peça.

Esbanjando beleza no momento de folga, enquanto renovava o bronzeado em grande estilo, a artista se exibiu em vários ângulos e impressionou com suas curvas sequinhas. Vestindo a peça com desenho de onça, a famosa deu um show de elegância ao ainda colocar óculos escuros e chapéu.

Nitidamente amando sua fase atual, Maiara fez diversas selfies e encantou com a aparição em sua casa luxuosa. Com cerca de 47 kg atualmente, a cantora já chegou a pesar 85 kg no passado e revelou como fez a mudança drástica nos últimos tempos.

"Estou tão feliz. Eu sou superação e sou meu próprio milagre. Ainda não estou no corpo que eu quero estar. Não é fácil. é foco e disciplina. Sabe o que mais me emagreceu foi limpar o meu ambiente de pessoas tóxicas, de comidas tóxicas”, disse ela em março deste ano.

Leia também:Maiara causa ao mostrar situação de sua barriga em novas fotos

Confira os clique de Maiara tomando sol:

Maiara revela qual é seu corpo ideal

Além de falar sobre seu emagrecimento, a cantora disse que ainda não está com seu corpo ideal. Ela quer definir os músculos, mas sem exagerar. "Eu nunca fui de academia, então a minha massa ainda está em um percentual normal. Eu quero aumentar um pouco de massa, mas não quero ficar maromba. Eu gosto do meu corpo assim, mais feminino, com menos músculo, vai do gosto das pessoas. Eu quero ganhar um pouco de massa para ganhar uma definição. Tem gente que gosta de músculo, eu não sou uma pessoa que gosta de ser musculosa. O que estou buscando agora é uma definição”, disse ela.

E completou: "Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”.