Bárbara Evans mostra resultado de cirurgias plásticas após sete dias: 'Feliz'

Bárbara Evans compartilhou o resultado em suas redes sociais; a modelo passou por uma série de procedimentos como lipoaspiração e silicone

Sete dias após as cirurgias plásticas, Bárbara Evans mostrou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 26, como está o seu corpo depois dos procedimentos. Vale lembrar que além de ter trocado a prótese de silicone por uma de 280 ml, ela se submeteu a uma mastopexia, lipoaspiração nas costas e axilas e lipoabdominoplastia - para retirada da gordura e flacidez do abdômen.

"Sete dias após cirurgia, zero roxo, cicatrização maravilhosa...Estou até agora sem acreditar, fico vendo as fotos.. Era para estar tudo roxo, estropiado, olha como está! Estou muito feliz! Só tem um micropore em cima da cicatriz, não dá pra ver nada, que loucura!”, comemorou.

“Esse é o tipo de trabalho que precisa ser exaltado porque a pessoa precisa ter o dom. Vocês viram a quantidade de gordura e pele que ele tirou? E só tem sete dias de cirurgia, vocês viram como está o meu corpo? Vou mostrar dia após dia para vocês compararem as fotos", explicou.

A filha da Monique Evans contou que ainda havia uma outra foto, mas achava forte demais para ser postada nas redes sociais. "Ele puxa a barriga até em cima para costurar a diástase, mas é muito forte pra vocês", disse. A atriz finalizou o papo afirmando que não poderia estar mais feliz. "Estava aqui me admirando. Depois desse dia de tensão, deu tudo certo".

Na terça-feira, 25, a influenciadora surgiu aos prantos nas redes sociais. Ela compartilhou com seus seguidores que está assustada após refazer os curativos antes de trocar o dreno que retira líquido do abdômen. "Olha a minha cara como fica depois de fazer curativo. O dreno tá com pus em volta. Que agonia. Deus, me ajuda. Tô com medo. Tô com medo de tirar esse negócio, tá doendo muito", disse ela chorando.

Veja antes e depois das cirurgias plásticas de Bárbara Evans

Ela compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de algumas regiões do seu corpo. Na legenda, detalhou o que foi feito pelo cirurgião. Ela, que é mãe de três crianças, resolveu mexer em seu corpo por causa das mudanças que as gestações causaram em seu físico. Veja o antes e depois clicando aqui!