Bárbara Evans faz cirurgias plásticas após dar à luz; veja antes e depois

A influenciadora digital Bárbara Evans passou por cirurgias plásticas em várias áreas de uma única vez. Nesta quarta-feira, 19, ela compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de algumas regiões do seu corpo. Na legenda, detalhou o que foi feito pelo cirurgião.

Ela, que é mãe de três crianças, resolveu mexer em seu corpo por causa das mudanças que as gestações causaram em seu físico. "Realizei meu sonho!! Fiz a minha tão sonhada cirurgia. Consegui tratar praticamente todas as minhas queixas estéticas em um único tempo cirúrgico sem correr riscos desnecessários, já que respeitamos todas as normas de segurança cirúrgica", iniciou ela.

"Vou explicar tudo pra vocês: Ele começou fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas. Dr. Renato disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, pra dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo", detalhou.

Em seguida, ela contou que o médico passou para a parte frontal. "Primeiro ele fez a troca da prótese de mama, e colocou uma nova prótese de alta aderência. Foi feita uma sutura de reforço, isso serve pra evitar que a mama caia em direção as axilas. O Dr. Renato me contou que foi colocado uma prótese de 280ml com perfil redondo e alto, pra garantir decote mais marcadinho", continuou.

Logo depois, o médico responsável pelo procedimento realizou uma mastopexia. "Ele retirou todo o excesso da pele, reposicionou minha auréola e fez uma lipo nas axilas. Ele tbm arrumou a minha diástase. A diástase é a separação, uma abertura que se abre no músculo reto decorrente de gestações.

Olha só que loucura, a minha estava com 4cm. Então gente, não tinha como eu corrigir isso com atividades físicas e musculação. Realmente eu precisava de uma intervenção pra corrigir a diástase. Amarramos tudo!", relatou.

Por fim, retirou a pele do abdômen que sobrou de suas gestações. "Com isso também esticamos a raiz da coxa, esticamos e definimos todo o abdômen, melhoramos a minha cintura. Dr. Renato chamou esse processo de lipoabdominoplastia de média definição", encerrou ela, que disse estar se recuperando no hospital.

