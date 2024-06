Mãe do filho de Cristiano Araújo fala sobre maternidade solo: 'Ele guia'

Mãe de Bernardo, filho caçula de Cristiano Araújo, Elisa Leite desabafou sobre a falta que o cantor faz na criação do herdeiro

A influenciadora digital Elisa Leite, mãe do filho caçula de Cristiano Araújo (1986-2015), usou as redes sociais para falar um pouco sobre a criação do pequeno Bernardo, de 11 anos atualmente. Em um breve desabafo, ela explicou que, apesar do apoio da família, a falta do cantor no dia a dia do herdeiro é insubstituível.

Ao ser questionada por uma internauta sobre os desafios da maternidade solo, Elisa mencionou o comprometimento na formação do filho, além de tomar decisões em nome dele. A responsabilidade de Bernardo passou a ser totalmente da influenciadora após a morte do cantor.

"Não ter alguém para dividir as responsabilidades na criação de uma pessoa, de tomar decisões sobre o futuro dele, na formação, não ter ajuda para levar, buscar, ensinar, sobrar… sou muito bem amparada pela minha família, mas o papel de pai faz falta e sempre vai fazer", declarou Elisa Leite.

Em seguida, ela ressaltou acreditar que, mesmo não estando presente fisicamente, Cristiano Araújo segue cuidando do menino: "Mas graças a Deus eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele guia minhas decisões sobre a vida do nosso filho", completou.

Vale lembrar que, além de Bernardo, Cristiano Araújo também é pai de João Gabriel, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Luana Rodrigues. O cantor sertanejo faleceu em junho de 2015, junto com a namorada, Allana Moraes, após um trágico acidente de carro.

Elisa Leite fala sobre maternidade solo - Foto: Reprodução / Instagram

Felipe Araújo homenageia o irmão, Cristiano Araújo

Felipe Araújo comoveu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao relembrar a morte de seu irmão, o cantor Cristiano Araújo. O cantor sertanejo e sua namorada, Allana Moraes, morreram após sofrerem um acidente de carro.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto de Cristiano abraçado com Allana e lamentou. "9 anos de saudades", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração partido.

Nos comentários, os fãs também se manifestaram. "Simplesmente um fenômeno. Eterno Cristiano Araújo", disse um seguidor. "Nossa, passa muito rápido, mas sempre estará presente em nossos corações", escreveu outra. "Eternamente em nossos corações", falou uma fã. "Eternos! O que temos pra sempre é saudades", comentou mais uma.