Felipe Araújo homenageia o irmão, Cristiano Araújo: "9 anos de saudades"

O cantor Felipe Araújo comoveu os fãs ao homenagear o irmão, Cristiano Araújo, e a cunhada, que morrem após um acidente de carro

Felipe Araújo comoveu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao relembrar a morte de seu irmão, o cantor Cristiano Araújo. O cantor sertanejo e sua namorada, Allana Moraes, morreram após sofrerem um acidente de carro.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto de Cristiano abraçado com Allana e lamentou. "9 anos de saudades", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração partido.

Nos comentários, os fãs também se manifestaram. "Simplesmente um fenômeno. Eterno Cristiano Araújo", disse um seguidor. "Nossa, passa muito rápido, mas sempre estará presente em nossos corações", escreveu outra. "Eternamente em nossos corações", falou uma fã. "Eternos! O que temos pra sempre é saudades", comentou mais uma.

Cristiano, vale dizer, teve dois filhos: João Gabriel e Bernardo. No começo do ano, o pai do artista, João Reis, encantou os fãs do filho ao mostrar uma foto inédita dos netos juntos. Na foto, João e Bernardo apareceram lado a lado e sorridentes em um ensaio fotográfico. "Um legado que jamais será esquecido, e as sementes que vão dar frutos para confirmar a continuidade de uma geração, que mostrará pra todo mundo uma tradição que perpetuará no coração e nas boas lembranças daquele que amam essa maravilhosa arte chamada música sertaneja", disse ele.

Confira:

Aniversário do filho

Em fevereiro, Felipe Araújo usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Miguel, que completou cinco anos de vida e o cantor fez questão de homenageá-lo. Em seu perfil no Instagram, o cantor postou alguns registros do herdeiro, fruto de seu relacionamento com Carol Marchezi, e falou sobre como o menino mudou a sua vida.

"Há 5 anos atrás eu fui apresentado a um amor que eu nem sabia que existia. Minha vida ganhou cor. Meu pequeno Miguel chegou e me mostrou o que era o amor no mais puro significado da palavra. Feliz aniversário, meu filho. Papai te amo mais do que tudo nesse mundo", declarou o artista na legenda da publicação. Confira a publicação!