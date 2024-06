Denise Del Vecchio alerta internautas para golpe com seu nome: "Ignorem"

A atriz Denise Del Vecchio usou seu perfil no Instagram para revelar que está sendo alvo de um golpe na internet. Veja detalhes

A atriz Denise Del Vecchio, de 70 anos, precisou usar seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 25, para denunciar uma situação delicada. Ela revelou que está sendo alvo de um golpe na internet. Segundo a artista, uma mulher está se fazendo passar por ela nas redes sociais e pedindo dinheiro em seu nome.

"Então, indo dormir e descubro que tem uma moça que põe uma foto no Instagram pedindo dinheiro... Tenho até que rir... Para comprar absorvente, coisa que não uso já faz bastante tempo (risos). Então, por favor, me desculpem e ignorem. Não tenho nada a ver com isso. Obrigada", alertou a famosa.

Nos comentários, os internautas lamentaram o episódio. "Estão fazendo isso com muitas pessoas públicas. É preciso ter muita atenção para não cair. Vale pesquisar se aquele perfil é oficial. Dica: o Google também traz rapidamente o perfil verdadeiro da pessoa", aconselhou o jornalista Fábio Ramalho.

"Maravilhosa atriz. Mas gente! Não é possível! As pessoas perderam o limite", escreveu outra. "Vi o print. E parece golpe! Tem gente que usa da boa vontade dos outros pra conseguir dinheiro. Se for verdade essa pessoa pode pedir nos postos de saúde!", opinou uma terceira.

Veja o vídeo publicado pela atriz:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Denise Del Vecchio (@dedelvecchio)

Ana Hickmann revela golpe com seu nome

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann também foi alvo de golpe na internet. Segundo a modelo, estavam usando sua imagem e a de seu namorado, Edu Guedes, para vender produtos. Além de alertar os fãs, ela compartilhou algumas dicas sobre como identificar a fraude.

"Recebi uma notícia muito chata e triste. Descobrimos que está rolando um golpe com minha imagem e do Edu. As pessoas estão tentando vender produtos que não fazem parte da nossa vida, de nenhum cliente e nenhuma empresa. Muito menos de nenhum parceiro com que a gente trabalha", disse a apresentadora.

E completou: "Por isso, Vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Se receber qualquer notificação e anúncio de produto, antes de comprar, de entrar [no link], de aceitar, por favor, cheque na minha rede pessoal, na do Edu, ou dos nossos parceiros. Se essa rede tiver parceria com a gente, vai estar ligada. Aí sim, você pode ter certeza que é produto nosso e que é ok. Tem que ser conta verificada. Caso contrário, sai fora porque é golpe".