Maria Casadevall reflete sobre desconforto em namoro com Caio Castro: "Fora do tom"

Em entrevista recente, Maria Casadevall relembrou namoro com Caio Castro e refletiu sobre jornada de autoconhecimento após se assumir lésbica; entenda

Maria Casadevall e Caio Castro viveram um romance por pouco mais de dois anos após darem vida a um par romântico em Amor à Vida (2013). A atriz, no entanto, se assumiu lésbica em 2020 e confessou que não entendia os desconfortos que sentia em relações heteroafetivas em entrevista à Marie Claire.

Durante o bate-papo, ela revelou que sentia algo de errado no relacionamento com o ator e outros homens, mas não sabia identificar o que seria. "Alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar", descreveu.

A famosa confessou que nunca reprimiu o desejo por mulheres, mas acreditava que a homoafetividade não seria uma parte central em sua vida. "Sempre enxerguei a minha atração por homens como a 'regra a ser afirmada', e o meu desejo por mulheres como uma 'experiência para ser vivida'", disse ela ao veículo.

"Só aos 31 anos, através de muito afeto e letramento, compreendi que era só mais uma vítima da estrutura que nos obriga a enxergar a heteronormatividade como via única para o sucesso amoroso, e também compreendi toda a miopia social e distorção emocional que estavam pesando sobre as minhas escolhas afetivas", completou.

Ainda na entrevista, Maria Casadevall relembrou o namoro com Caio Castro e admitiu que existia certa pressão para se encaixar em relações com homens. "Tive uma vida afetiva de relacionamentos com homens cisgênero (comecei a namorar aos 16), mas como não sabia identificar essa pressão, encarava com naturalidade o desconforto que vinha como consequência das minhas escolhas. Não sabia nomear, mas sabia que alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar", desabafou.

Mesmo com o sentimento descrito, a atriz contou que se assumir lésbica foi algo natural para ela. "Descobri que a jornada de autoconhecimento é uma caminhada de uma vida inteira, e não só um retiro ou um 'mergulho'. Que estar aqui é uma escola, desde o dia em que se nasce até o dia em que a gente vai embora deste mundo", afirmou

Ela também ressaltou o quanto é importante lutar pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. "A importância de levantar cada um desses debates e trazer visibilidade para cada um deles é, sobretudo, integrá-los como uma luta comum através do reconhecimento de que toda opressão vem como sintoma de uma única estrutura que coloca a vida a serviço do lucro e essa estrutura é capitalista, patriarcal, branca e cis-heteronormativa em sua essência", finalizou.

Maria Casadevall desbrava outro idioma em Rio Connection

Se preparando para a estreia da série Rio Connection, Maria Casadevall revelou que a experiência de atuar em outra língua foi algo desafiador. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz falou um pouco sobre os bastidores da produção, que é uma parceria entre o Globoplay e a Sony Internacional.

"Muitos desafios e isso foi uma das coisas que me chamaram atenção para aceitar esse papel. Eu já tinha feito um curso, um workshop em uma escola de improvisação, em Londres. Então já tinha vivido essa experiência de estar em cena e pensar em outro idioma, fora todos os desafios que são óbvios, porque não é a nossa língua nativa", declara.