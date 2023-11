Maria Casadevall desbrava outro idioma em Rio Connection: "Muitos desafios"

Em entrevista à CARAS Brasil, Maria Casadevall revelou como foi atuar em outro idioma na série Rio Connection, do Globoplay

Se preparando para a estreia da série Rio Connection, Maria Casadevall (36 revelou que a experiência de atuar em outra língua foi algo desafiador. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz falou um pouco sobre os bastidores da produção, que é uma parceria entre o Globoplay e a Sony Internacional.

"Muitos desafios e isso foi uma das coisas que me chamaram atenção para aceitar esse papel. Eu já tinha feito um curso, um workshop em uma escola de improvisação, em Londres. Então já tinha vivido essa experiência de estar em cena e pensar em outro idioma, fora todos os desafios que são óbvios, porque não é a nossa língua nativa", declara.

Maria conta que, apesar das dificuldades, sentiu que atuar em outra língua permitiu ela explorar um lado diferente de seu talento. "Acho que as palavras não têm essa carga emocional e afetiva que tem o português para a gente. Então eu acho que isso traz uma outra dimensão de liberdade de criação, de brincar, de sentir mais à vontade dentro do desconforto que é estar trabalhando com uma língua que não é a nossa", explica.

Em Rio Connection, Maria interpreta Lily, uma artista plástica e falsificadora de quadros, que acaba se envolvendo com os personagens Raphael Kahn, Rômulo Arantes Neto, além de atores de outras nacionalidades. Para a artista, a mistura representou a diversidade da sua profissão.

"[Foi] muito diverso, muito colorido, são muitas culturas juntas e eu acho que disso sai um caldo muito legal, porque cada ator, cada atriz, traz uma referência e a gente vai juntando tudo isso em cena. Acho que a diversidade sempre soma", conta ela, que não tem usado mais maquiagem em sua rotina.

Nesta segunda-feira, 21, a atriz apareceu de cara limpa no evento de divulgação da série no Kinoplex Leblon Globoplay, no Rio de Janeiro. Questionada sobre o visual natural, ela explicou que se trata de liberdade de escolha.

"Eu não sei se eu não uso mais maquiagem, acho que eu não estou usando agora, mas eu estive no São Paulo Fashion Week e trouxe uma maquiagem irreverente, trabalhada. Acho que é uma liberdade de às vezes eu quero estar maquiada, às vezes eu não quero. Hoje eu priorizei meu tempo de uma outra forma, então eu estou bem tranquila com isso", frisa.