Marina Ruy Barbosa mira carreira internacional após série com gringos

Atriz Marina Ruy Barbosa será destaque da série Rio Connection que já estreou no mercado internacional

Uma das atrizes brasileiras mais queridas da nova geração, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) garante que está mais do que pronta para debutar no mercado internacional com a chegada da série Rio Connection. Em entrevista à revista CARAS, ela falou sobre o desejo.

"Com a chegada e popularização das plataformas de streaming, a gente já amplia o alcance do nosso trabalho. Como eu já faço alguns trabalhos lá fora, é recorrente que apareçam oportunidades, como essa viagem para a Índia", disse.

Sabendo do ótimo desenvolvimento do projeto, que já estreou no mercado internacional, a ruiva reforçou que está pronta para receber novos convites: "Estou aberta a bons projetos e oportunidades que enriqueçam minha trajetória".

Rio Connection é uma série brasileira produzida pelo Globoplay em parceria com a Sony Pictures Television. A trama se passa no Rio de Janeiro de 1970, onde criminosos europeus usam o país como ponto estratégico para o tráfico de heroína para os Estados Unidos. A produção foi gravada em duas línguas: português e inglês.

Vale destacar que ainda neste ano Marina estreia na TV Globo com a novela Fuzuê. O folhetim, que substituirá Vai na Fé, marca o retorno da atriz à programação da platinada depois de quatro anos fora do ar.

"Atuar é o meu combustível e, brincando com essa analogia, acho que eu já estava entrando na “reserva” (risos). Sinto falta do estudo, de estar no set e da relação com o público", disse.

E completou: "Fazer novela tem lá os seus – muitos – desafios. É um período de entrega, disponibilidade física e emocional. Mas quando a gente ama, tudo caminha com fluidez. Quando li a história, já me senti envolvida pelo projeto".

Ainda durante a entrevista, Marina também comentou sobre as fofocas a seu respeito e confessou que não liga mais para as especulações alheias. "Já me preocupei bem mais com o que as pessoas pensavam. Agora, faço um exercício de focar mais em quem sou e saber que as pessoas que são importantes para mim sabem os meus valores, o que eu penso… Isso é o que importa".