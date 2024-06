Guilherme Fontes faz rara aparição com a filha de 19 anos

O artista Guilherme Fontes é fotografado durante um passeio com a filha, Carolina Fontes, em um shopping no Rio de Janeiro

O ator e produtor Guilherme Fontes aproveitou a tarde desta quarta-feira, 26, na companhia de sua filha mais velha, Carolina Fontes, fruto do antigo relacionamento com Patrícia Lins e Silva. Os dois foram flagrados pelos paparazzi de plantão durante um passeio no shopping.

Pai e filha foram fotografados enquanto caminhavam pelos corredores do local entre uma compra e outra nas lojas. Além de Carolina, o artista também é pai de Carlos, de 15 anos.

Recentemente, Carolina contou que não vai seguir os passos do pai na carreira artística. Em conversa com a revista Quem, ela disse que quer estudar Direito.

Há pouco tempo, Guilherme mostrou uma foto com a filha no Instagram e se derreteu em elogios. “Minha charmosinho mais linda e amada da vida. Muito gata, não?”, disse ele na legenda.

Guilherme Fontes revela problema de saúde

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que recebeu um alerta sobre a sua saúde. O artista disse que está com uma obstrução de 60% em uma artéria coronária e precisará mudar os seus hábitos.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que precisará reduzir o consumo de doces e alimentos gordurosos enquanto reduz as taxas de colesterol no sangue. "Descobri hoje que estou com 60% de uma artéria com uma obstrução. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para o colesterol. Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos, atenção total", afirmou ele.

Na legenda do post, ele refletiu sobre ter adiado os bons hábitos de cuidados com a saúde ao longo dos anos. Confira!