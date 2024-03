Guilherme Fontes revela problema de saúde: ‘Descobri’

O ator Guilherme Fontes grava vídeo para revelar que descobriu um problema de saúde ao fazer exames e precisará mudar seus hábitos

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que recebeu um alerta sobre a sua saúde. O artista disse que está com uma obstrução de 60% em uma artéria coronária e precisará mudar os seus hábitos.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que precisará reduzir o consumo de doces e alimentos gordurosos enquanto reduz as taxas de colesterol no sangue. "Descobri hoje que estou com 60% de uma artéria com uma obstrução. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para o colesterol. Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos, atenção total”, afirmou ele.

Na legenda do post, ele refletiu sobre ter adiado os bons hábitos de cuidados com a saúde ao longo dos anos. "Todo cuidado é pouco, amigos. Agora é partir pra fase sex symbol que tanto desejei ao longo dos anos. Achei que seria aos 30. Depois aos 40. Prometi com pés juntos que seria aos 50. Nada. Fui levando a ideia apenas como uma doce ilusão. E eis que não mais q de repente, descobri uma obstrução de gordura de quase 60%, numa artéria coronária, então o negócio é agir. E pra minha graça, quem diria que agora, chegando aos 60, não teria mais saída. Sem volta", disse ele.

E completou: "Se por acaso me virem marombando, comendo toda sorte de “capim“ , frutas e leguminosas, saibam que aboli chocolates, massas gordas e por aí vai. Só banha de porco, nada de manteiga. Dobrei a dose de remédio e vamos com tudo. Faço meus exames anuais. Mas estes exames de coração, mais específicos, detalhados, só agora. Então é correr pra frente e pra cima, pra vitória, que atrás vem gente. Estou animado. Não podemos bobear. O que tiver que ser será sempre pra melhor. Coragem pra seguir. E juntos".

Renato Machado está internado no RJ

O jornalista Renato Machado está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Após a repercussão de sua ida ao hospital nas redes sociais, o comunicador se pronunciou por meio de um post nas redes sociais.

Renato contou que está internado para fazer exames e que está bem. “Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou bem! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias”, afirmou ele nos stories do Instagram.

De acordo com o site UOL, ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente. Porém, isso não foi confirmado pelo jornalista em seu post.