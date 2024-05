Datena volta ao hospital e passa por nova cirurgia

O apresentador José Luiz Datena recebeu alta hospitalar no último final de semana, mas teve que voltar a ser internado para nova cirurgia

O apresentador José Luiz Datena precisou ser internado novamente para passar por uma nova cirurgia. Ele realizou um procedimento na semana passada e recebeu alta hospitalar no final de semana, mas teve que voltar ao hospital.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, Datena fez uma cirurgia na quinta-feira, 2, na região do períneo e teve alta no sábado. Porém, no domingo, 5, ele sofreu um sangramento no local da primeira cirurgia e teve que ser operado novamente.

A nova cirurgia já aconteceu e correu dentro do previsto. Agora, ele está em recuperação na UTI.

Datena contou que já teve infecção por bactérias

O apresentador Datena surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua saúde. O comunicador contou que pegou três bactérias em junho ao fazer a cobertura das enchentes do litoral norte de São Paulo, em São Sebastião.

A infecção foi tão grave que o jornalista precisou passar por uma cirurgia nos últimos tempos. "Quase me custa a vida", contou ele sobre a bactéria que teria atingido a região de seu períneo.

"Teve muita gente infectada com aquela água. Peguei, no mínimo, três bactérias. Não sei se está resolvido, talvez tenha que fazer uma nova drenagem", comentou sobre seu estado de saúde e o motivo de uma das cirurgias que passou recentemente.

"Aquela água que desceu dos morros tinha muita matéria orgânica. Peguei essa infecção que quase que Jesus me chama. Mas ele resolveu me deixar aqui", brincou o apresentador sobre ter ficado muito mal e quase ter morrido.