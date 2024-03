Renato Machado está internado em hospital no Rio de Janeiro

Ex-apresentador da Globo, Renato Machado se pronuncia sobre internação no Rio de Janeiro: ‘Sob controle'

O jornalista Renato Machado está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Após a repercussão de sua ida ao hospital nas redes sociais, o comunicador se pronunciou por meio de um post nas redes sociais.

Renato contou que está internado para fazer exames e que está bem. “Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou bem! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias”, afirmou ele nos stories do Instagram.

De acordo com o site UOL, ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente. Porém, isso não foi confirmado pelo jornalista em seu post.

Vale lembrar que Renato Machado trabalhou por 40 anos na Globo e deixou a emissora em 2021. Em sua carreira no canal, ele foi correspondente internacional e apresentou o Bom Dia Brasil.

Boletim médico sobre Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado em um hospital de São Paulo após passar pelo transplante de rim. Ele foi operado no final de fevereiro e está hospitalizado enquanto espera a adaptação do órgão ao seu corpo.

Nesta sexta-feira, 22, um novo boletim médico foi divulgado pelo hospital e revelou que ele está fazendo hemodiálise e está consciente.

“O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos”, informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.