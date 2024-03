Faustão: boletim médico atualiza sobre a saúde dele

Boletim médico traz novas informações sobre o estado de saúde de Faustão, que está internado desde o final de fevereiro

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado em um hospital de São Paulo após passar pelo transplante de rim. Ele foi operado no final de fevereiro e está hospitalizado enquanto espera a adaptação do órgão ao seu corpo.

Nesta sexta-feira, 22, um novo boletim médico foi divulgado pelo hospital e revelou que ele está fazendo hemodiálise e está consciente.

“O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos”, informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.

Faustão era o 13º na fila

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.