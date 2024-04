Viih Tube revela problema com gestação após festa de Lua Di Felice

Grávida de seu segundo bebê, Viih Tube revela problema em sua gestação após festa de sua primogênita, Lua Di Felice; saiba mais!

A influenciadora digital Viih Tube está esperando seu segundo filho com o marido, Eliezer. Após revelar a novidade para seus fãs nesta segunda-feira, 29, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, a ex-BBB respondeu algumas perguntas de seus seguidores nas redes sociais e revelou que teve um problema na gestação.

Recentemente, a famosa celebrou o primeiro aniversário de sua filha, Lua Di Felice, com um festão que durou 3 dias e foi realizado em um resort. Com a correria e o estresse do evento, Viih Tube sofreu um 'descolamento de saco', como contou nos stories de seu Instagram oficial.

"Eu fiz um exame antes da festa, estava tudo ok, e eu fiz um exame logo no dia seguinte, pós-festa. Eu tive um descolamento. Não é um descolamento de placenta porque como eu completei agora 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta. Era um 'saquinho', que estava colando na parede do útero e ele não colou 100%", explicou a futura mamãe de dois.

Viih ainda revelou o que levou a acontecer esse descolamento. "O que causa isso é correria, estresse, pressão. Enfim, correria. A festa da Lua foi super correria, dá canseira sim", contou ela, que disse como isso impactou seu trabalho. "Eu acabei tendo esse descolamento, sim, tanto que desmarquei vários trabalhos porque me obrigou. Tipo assim, 15 dias de repouso, porque se não colasse direitinho agora no início, eu poderia ficar com isso a gravidez inteira e eu não queria".

A esposa de Eliezer disse que seguiu o tratamento com seriedade e conseguiu reverter o quadro. "Eu entrei com os remédios que os médicos pediram, fiz repouso de 15 dias, segui a risca, por isso fiquei a até sumida. E aí colou, graças a Deus! Colou perfeito, ficou tudo maravilhoso, a única coisinha que tinha ali, já resolveu".

Ao finalizar, Viih Tube contou a lição que tirou dessa história e como isso impactará em sua segunda gestação. "Na gravidez da Lua, eu trabalhei demais, do começo ao fim. Não cuidei muito do meu corpo, da minha mente. Dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Tô cansada e dá para deixar para amanhã? Então vou deixar para amanhã. Estou começando a ter esse equilíbrio, depois que eu passei por esse minissustinho", afirmou ela.

Viih Tube responde outras perguntas sobre nova gestação

Além de revelar o problema que teve em sua gestação, Viih Tube também alimentou a curiosidade de seus seguidores ao responder suas perguntas sobre a segunda gravidez.

A influenciadora começou falando que já sabia que estava grávida quando desabafou nas redes sociais sobre a dificuldade de engravidar: “Ainda eram poucas semanas, eu ainda não me sentia segura mas queria compartilhar com vocês para mostrar o final feliz, para dar esperança para as mamães que estão aí tentando”, revelou

Ao ser perguntada se ela já tinha um palpite pra qual o gênero do próximo baby tube: "Na gravidez da Lua, se dissesse que não tinha preferência é mentira, porque queria sim uma menina. Claro, saúde em primeiro lugar. Agora que tenho uma menina, não tenho preferência, vai ser maravilhoso de qualquer jeito. Tudo vai ser uma benção", contou a ex-BBB que também abriu o jogo e disse que o casal já está até escolhendo nomes para o bebê mas fez mistério sobre.

A influenciadora que comemorou o primeiro aniversário de Lua, com uma super festa que durou três dias, no interior de São Paulo, em meados de abril, revelou que pretende se segurar mais nas próximas comemorações. O chá revelação do bebê que espera, por exemplo, terá a presença apenas de familiares e amigos íntimos e acontecerá dia 12 de maio.

"Estou traumatizada de festa grande. O chá revelação será bem mais intimista. Só de ser no Dia das Mães já faz com que muitas pessoas não possam ir", pontuou ela, acrescentando que descobriu a gravidez com três semanas e está com 12 semanas de gestação.

"Foi completamente diferente. Na primeira, tive muito medo, dúvidas e um mundo muito novo que te dá um baque. Agora estava esperando muito, estava cansada de ver 'negativo'. É muito frustrante ficar esperando. Quando veio 'positivo', não caiu a ficha de tanta felicidade”, revelou Viih.