Viih Tube abre o jogo e responde perguntas sobre nova gestação

A influencer anunciou a segunda gravidez ao vivo no Mais Você nesta segunda-feira, 29; Viih Tube e Eliezer estão na décima segunda semana de gestação

Depois de anunciar a sua segunda gestação ao vivo no ‘Mais Você’ nesta segunda-feira, 29, Viih Tube usou suas redes sociais também para responder às curiosidade dos seguidores em relação à segunda gravidez.

A influenciadora começou falando que já sabia que estava grávida quando desabafou nas redes sociais sobre a dificuldade de engravidar: “Ainda eram poucas semanas, eu ainda não me sentia segura mas queria compartilhar com vocês para mostrar o final feliz, para dar esperança para as mamães que estão aí tentando”, revelou

Ao ser perguntada se ela já tinha um palpite pra qual o gênero do próximo baby tube: "Na gravidez da Lua, se dissesse que não tinha preferência é mentira, porque queria sim uma menina. Claro, saúde em primeiro lugar. Agora que tenho uma menina, não tenho preferência, vai ser maravilhoso de qualquer jeito. Tudo vai ser uma benção", contou a ex-BBB que também abriu o jogo e disse que o casal já está até escolhendo nomes para o bebê mas fez mistério sobre.

A influenciadora que comemorou o primeiro aniversário de Lua, com uma super festa que durou três dias, no interior de São Paulo, em meados de abril, revelou que pretende se segurar mais nas próximas comemorações. O chá revelação do bebê que espera, por exemplo, terá a presença apenas de familiares e amigos íntimos e acontecerá dia 12 de maio.

"Estou traumatizada de festa grande. O chá revelação será bem mais intimista. Só de ser no Dia das Mães já faz com que muitas pessoas não possam ir", pontuou ela, acrescentando que descobriu a gravidez com três semanas e está com 12 semanas de gestação.

"Foi completamente diferente. Na primeira, tive muito medo, dúvidas e um mundo muito novo que te dá um baque. Agora estava esperando muito, estava cansada de ver 'negativo'. É muito frustrante ficar esperando. Quando veio 'positivo', não caiu a ficha de tanta felicidade”, revelou Viih.

Viih Tube mostra barriguinha evidente

Após revelar que está esperando seu segundo filho com Eliezer, Viih Tube mostrou que sua barriguinha já está aparecendo. Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital postou um registro exibindo como já dá pra perceber que tem um bebê no "forninho".

Usando um vestido lilás, de modelo longo e com franjas, Viih Tube deixou a barriguinha marcada e mostrou como já dava para imaginar que estava gestante. "O nenê", apontou ela fazendo uma seta para o local onde dá para notar o volume.