Diego Martins se desafia em musical: 'Zerar tudo que eu sei da minha arte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins abre o jogo sobre musical 'Priscilla, a Rainha do deserto' e compartilha sobre projetos na carreira

O ator Diego Martins (26) após lançamento de EP e sucesso com sua atuação em Terra e Paixão, já começa a movimentar sua agenda para os próximos projetos na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele avalia seu retorno aos palcos com musical: "Zerar tudo que eu sei da minha arte".

O ator aguarda ansioso pela estreia da peça Priscilla, a Rainha do deserto. O musical estreia no dia 7 de junho e também terá Reynaldo Gianecchini (51) no elenco. Durante a conversa, ele comenta sobre suas expectativas com esse espetáculo.

Além de trabalhar como cantor e ator, Diego também é Drag Queen. Em Priscilla, a Rainha do deserto, ele trará essa forma de arte para os palcos, porém, não com sua personagem já conhecida pelo público. O que tem sido um desafio.

"Está sendo muito incrível assim. É puxado, mas é muito maravilhoso, tem muita surpresa, muita música. As pessoas vão amar. É muito legal porque eu estou vivendo uma drag, mas uma drag que não é a minha. Eu faço a Felícia. Então, a minha preparação é, literalmente, zerar tudo que eu sei da minha arte de drag. É como se eu emprestasse o meu corpo para outra pessoa. Isso é muito legal", declara.

Diego também comenta sobre sua parceria com Gianecchini no espetáculo: "Atuo muito com ele, ele é muito legal, muito fofo, extremamente gentil. Ele vai arrasar também".

NAS NOVELAS

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Diego relembra sobre seu último trabalho na TV. O artista é conhecido desde 2016 quando participou do X Factor Brasil, mas foi no ano passado, após integrar o elenco do folhetim de Walcyr Carrasco, que o ator furou a bolha, e recebeu ainda mais reconhecimento pelo seu talento.

O ator foi questionado se já foi chamado para outras novelas, ele garante que, por enquanto, não: "Convites ainda não tem, mas existem várias coisas que estão sondando, mas o Kelvin ainda é meu xodó, é difícil de desapegar dele, tá difícil, tenho muito carinho", finaliza Diego.

